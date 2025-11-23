Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, добавив, что для этого враг пользуется неблагоприятными погодными условиями.

Смотрите также "На одного нашего – 12 россиян": военный рассказал, на чем держится армия РФ

Из-за тумана возможности БпЛА ограничены

Для наступления россияне применяют или малые пехотные группы, которые движутся под прикрытием дронов, или пробуют проскочить мимо украинских боевых порядков с помощью мотоциклетной техники. Фиксируется, что для таких атак враг привлекает от 2 до 4 мотоциклов.

"Мы так же стремимся использовать погодные условия для того, чтобы обустраивать инженерные препятствия на пути продвижения врага. Стараемся активно работать своей артиллерией и дронами для того, чтобы не позволять противнику приближаться к нашим передовым позициям", – озвучил Денисюк.

Младший сержант констатировал, что осенняя переменчивая погода очень существенно ограничивает возможность применения БпЛА. В частности, это связано с густым туманом, который чаще всего наблюдается утром или вечером, однако иногда может держаться в течение всего дня.

Это, как заметил Денисюк, очень сильно сужает поле зрения разведывательных дронов. Соответственно, приходится привлекать большее количество экипажей, беспилотников для того, чтобы перекрыть всю полосу ответственности бригады и иметь возможность вовремя обнаружить врага.

Противник пользуется этими погодными условиями. Если летом ему незаметно продвигаться позволяла густая зелень, то сейчас туманы, которые российские штурмовики пытаются активно использовать для того, чтобы незаметно приближаться к нашим позициям или даже заскакивать в наш тыл,

– рассказал Денисюк.

Обратите внимание! Продолжается сбор средств на приобретение БпЛА для 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго. Приобщиться можно донатом на номер карты: 4874 1000 2241 4224 или отсканировав указанный ниже QR-код.

Какова ситуация в Донецкой области?