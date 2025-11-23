Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на группировку войск "Восток".
Как россияне пытались пролезть в центр Покровска?
Военные рассказали, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других частей Сил обороны Украины.
В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска. Однако эти действия успеха не имели, противника ликвидируют в городской застройке,
– отметили защитники.
Сейчас Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.
"Из-за невозможности продавить оборону Покровска враг пытается обойти город. В частности, противник малыми группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены", – отметили в группировке войск "Восток".
Там также подчеркнули, что Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. На других путях наращиваются дополнительные инженерные заграждения.
Кстати, военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что наши защитники после нескольких недель быстрого продвижения российских подразделений темп у Покровска смогли снизить их темп. Теперь оккупанты не могут быстро закрепляться и использовать предыдущее продвижение для новых прорывов.
Что происходит в Мирнограде сейчас?
По данным защитников, в районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя обнаруживают, а врага обезвреживают.
Украинские подразделения уверенно держат оборону в городе. Для наших подразделений организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения всем необходимым,
– отметили военные.
В группировке войск "Восток" отметили, что на Покровском направлении враг и в дальнейшем концентрирует основные усилия, но взамен несет и наибольшие потери, поэтому уже вынужден привлекать оперативный резерв.
Также Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов.
Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?
Владимир Зеленский 22 ноября сообщил, что 150 тысяч российских военных ежедневно штурмуют Покровское направление. В то же время наши подразделения уничтожают оккупанта и проводят контрнаступательные действия.
В вечерней сводке за эти же сутки Генштаб ВСУ рассказал, что на Покровском направлении враг совершил 34 наступательные действия. Активность российских оккупантов фиксировали вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлиное, Удачное, Новоподгородное, Покровск, Ровно, Зверево, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филиал.
Кроме того, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ситуация возле Покровска очень напряженная, но украинские бойцы продолжают держать позиции. Генерал также подчеркнул, что украинские защитники выиграли время для подхода подкреплений, изменив риторику российской пропаганды о "взятии" города.