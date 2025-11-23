Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на группировку войск "Восток".

Как россияне пытались пролезть в центр Покровска?

Военные рассказали, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других частей Сил обороны Украины.

В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска. Однако эти действия успеха не имели, противника ликвидируют в городской застройке,

– отметили защитники.

Сейчас Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

"Из-за невозможности продавить оборону Покровска враг пытается обойти город. В частности, противник малыми группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены", – отметили в группировке войск "Восток".

Там также подчеркнули, что Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. На других путях наращиваются дополнительные инженерные заграждения.

Кстати, военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что наши защитники после нескольких недель быстрого продвижения российских подразделений темп у Покровска смогли снизить их темп. Теперь оккупанты не могут быстро закрепляться и использовать предыдущее продвижение для новых прорывов.

Что происходит в Мирнограде сейчас?

По данным защитников, в районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя обнаруживают, а врага обезвреживают.

Украинские подразделения уверенно держат оборону в городе. Для наших подразделений организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения всем необходимым,

– отметили военные.

В группировке войск "Восток" отметили, что на Покровском направлении враг и в дальнейшем концентрирует основные усилия, но взамен несет и наибольшие потери, поэтому уже вынужден привлекать оперативный резерв.

Также Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов.

