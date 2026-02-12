Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.
Почему Зеленский уволил Ермака из ОП?
Украинский глава отказался признать, что расследование коррупции в украинской энергетике, в частности Миндичгейт, заставили его уволить Андрея Ермака.
У меня были свои причины,
– подчеркнул Зеленский.
Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский "годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине" уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком от Киева.
В материале отмечено, что Андрей Ермак "враждовал с рядом западных дипломатов" и "почти со всеми" в окружении президента.
Где сейчас Андрей Ермак?
После увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак заявлял о намерении мобилизоваться в армию, однако этого не произошло. В феврале появилась информация, что он находится в Киеве, ведет непубличный образ жизни и пользуется усиленной охраной.
Журналист Михаил Ткач отметил, что Ермак придерживается режима и ежедневно посещает спортзал. Кроме того, он провел около трех часов в жилом комплексе, где живет секретарь СНБО Рустем Умеров. Сам Умеров объяснил, что это была общая встреча без конкретных договоренностей.
Интересно, что глава САП Александр Клименко отрицает наличие подготовленного подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку. По словам прокурора, анонсировать любые подозрения кому-то является незаконным.