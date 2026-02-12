Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Почему Зеленский уволил Ермака из ОП?

Украинский глава отказался признать, что расследование коррупции в украинской энергетике, в частности Миндичгейт, заставили его уволить Андрея Ермака.

У меня были свои причины,

– подчеркнул Зеленский.

Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский "годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине" уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком от Киева.

В материале отмечено, что Андрей Ермак "враждовал с рядом западных дипломатов" и "почти со всеми" в окружении президента.

Где сейчас Андрей Ермак?