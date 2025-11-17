Зима 2023 – Бахмут. Зима 2024 – Авдеевка. Зима 2025 – Курахово. Зима 2026 – очевидно, Покровск и Мирноград.

С августа 2024 года Покровск стал целью №1 для россиян на фронте. Но больше года все попытки захватить город для врага были провальными. Однако в октябре 2025 года россияне таки смогли просочиться в Покровск, который сейчас превращается в серую зону.

А еще есть соседний Мирноград, под окрестностями которого продолжаются бои, но угроза окружения для обоих городов одинакова. Врагу удалось взять под огневой контроль дронов фактически все логистические пути.

Почему россияне продвигаются в Покровске и как они вообще смогли зайти в город? Есть ли в этом виноватые? Возможна ли оборона Покровска без Мирнограда и наоборот? Что будет, если эти города упадут? Ответы на все эти вопросы искал 24 Канал.

Стоит внимания "Еще не все карты выложены на стол": интервью с "Перуном" – командиром 1-го ОШП о ситуации в Покровске

Как россияне полгода медленно приближались к Покровску?

Весь этот год Покровское направление остается самым горячим. С января здесь произошло более 16 000 боевых столкновений, то есть треть от всех столкновений на фронте. И в соотношении количества штурмов и потери территорий Покровское направление было одним из самых стабильных достаточно длительное время.

И чтобы понять, как мы оказались в точке, когда иногда в заголовках СМИ уже говорят о приближении падения Покровска, нужно оглянуться на несколько месяцев назад.

Во что россияне превратили Покровск: смотрите видео

Май 2025 года. Российские войска нацелены на трассу Покровск – Константиновка. 13 мая им удалось перерезать эту трассу в районе села Малиновка. И именно этот участок станет в дальнейшем основой плацдарма для дальнейших продвижений. Причем россияне, кажется, сначала сами не могли окончательно определить, стоит ли больше усилий прилагать для продвижений на Покровск, или же на Константиновку. Поэтому в течение июня и июля они развивали наступление на оба города. А уже в августе россияне сосредоточили свои атаки в сторону Покровска.

Как увеличивался плацдарм между Покровском и Константиновкой / Карты DeepStateMAP

В то же время в июле россияне решили прибегнуть к еще одной хитрой тактике. Понимая, что просто в лоб на Покровск и Мирноград пойти не удастся, враг решил ослаблять тылы и целиться на "меньшие" города. Так россияне начали наступать в сторону Белицкого и Родинского, а Доброполье и Белозерское – обстреливать КАБами, артиллерией и даже FPV-дронами. Города были опустошены за считанные дни, а люди в панике эвакуировались. Доброполье и Белозерское были домами для более 30 000 человек. И более 22 000 покинули эти города за несколько дней в июле.

Следующее событие стало шоком для многих – прорыв под Добропольем. Россияне решили идти не на Покровск, не на Константиновку, или на Доброполье, а просто на север – создать новый плацдарм для дальнейшего перерезания логистики Силам обороны и окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Больше об этом прорыве мы рассказывали в материале.

В итоге так называемый Добропольский выступ Силы обороны "срезали", а большой победный марш на север Донецкой области не удался. Хотя для этого надо было приложить немало усилий и фактически эта зачистка продолжается до сих пор.



Добропольский выступ в августе и в ноябре / Коллаж 24 Канала

Но враг не остановился. Под Добропольем ничего не получилось, наступление в районе Котлиного и Удачного тоже провалилось – то есть окружение города становилось для россиян все более трудной миссией. Однако враг искал слабое место в обороне и, очевидно, нашел его.

Почему россияне прорвались в Покровск?

В августе 2025 года российские диверсанты совершили прорыв в Покровск. Хотя эта операция больше была пропагандистским жестом, потому что многие оккупанты погибли еще на пути в город, однако даже несколько десятков россиян в городской застройке на самом деле является проблемой. И это довольно просто объясняет нам Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло.

После первого этапа инфильтрации было много боестолкновений и поэтому существенно уменьшилось перемещение наших войск. Его осуществляли на бронетехнике – просто на пикапах не ездили, потому что каждый сознательный командир понимал, что где-то может быть даже один россиянин, который может расстрелять машину с автоматной очереди. Когда же начали ездить только броневики, то даже те россияне, которые, возможно, где-то оставались, понимали, что открывать огонь нет смысла, потому что этим можно только спалиться. Количество боевых столкновений, соответственно, уменьшилось и обнаружение врага стало более затрудненным,

– объясняет "Перун".



Дмитрий "Перун" Филатов / Фото 1-го ОШП

В октябре россияне снова прорвались в Покровск. Их действия на первых этапах были похожими больше на действия ДРГ – просачиваясь в город, они занимали здания, даже, например, железнодорожный вокзал.

Интересно, что "Перун" предполагает, что инфильтрация врага продолжалась с августа, но в октябре она дошла до того уровня, когда можно было прибегать к городским боям.

Офицер отдела коммуникаций 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Лефтер в комментарии 24 Каналу отметил, что есть несколько причин, почему россиянам удалось зайти в Покровск. Их Лефтер выделяет 6:

город стал целью №1 для россиян в осенней кампании и на его захват привлечены 11 000 оккупантов. В то же время в целом в зоне ответственности корпуса на Покровском направлении около 27 000 россиян, а еще около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов. То есть враг использует огромные ресурсы;

огромное количество вражеских дронов. Даже несмотря на то, что наши средства РЭБ глушат до 90 – 95% вражеских беспилотников, их крайне много и в таких условиях держать оборону сложно;

постоянное давление вражеской пехоты – враг уже несколько месяцев "забрасывает" наши позиции своими пехотинцами. Параллельно продолжалась инфильтрация, когда малые группы заходили в город, пытаясь обходить позиции;

продвижение россиян на флангах в Котлино и у Доброполья тоже осложнили ситуацию в Покровске;

рост количества КАБов, которые россияне применяют – если в сентябре на район Покровска сбрасывали до 20 бомб, то потом эта цифра выросла до 40 и теперь уже половина всех КАБов, которые вообще сбрасывают россияне, летят на район Покровска. Враг сравнивает город с землей;

и нехватка личного состава в нашей армии. Хотя Сергей Лефтер замечает, что за последние дни ситуация улучшилась из-за усиления гарнизона другими подразделениями, которые прибыли для обороны Покровска.

То есть враг серьезно подготовился к этой наступательной операции по захвату Покровска и использует для этого огромную силу и средства. И Россия все еще в ситуации, когда у нее больше личного состава.

Где было "слабое место" Покровска?

Прошлой осенью западная пресса предсказывала приближение большой битвы за Покровск и предсказывала Украине потерю большого города. Однако этого не произошло тогда. И прошел почти год, когда Покровск все больше утверждался в статусе неприступной крепости для россиян. И даже первый прорыв ДРГ в августе не пошатнул этого статуса – диверсантов обнаружили и уничтожили. Надо заметить, что местные, которые остаются в городе, помогали Силам обороны в этом.

Однако в октябре основным маршрутом стал район сел Леонтовичи (бывшее Первое Мая), Троянда и Зверево – и именно оттуда россияне подошли к окраинам города. Юго-восточный рубеж оказался "ахиллесовой пятой" Покровска. И именно с этого направления произошло основное просачивание врага в южные районы города.



Россияне просочились в Покровск с юго-запада / Карта DeepStateMAP

Однако есть интересный момент с железной дорогой. Железнодорожная дорога из Котлино в Покровск стала тоже одним из путей просачивания. "Перун" с 1-го ОШП говорит, что это точно был не основной путь для россиян, одновременно Сергей Лефтер с 7-го корпуса тоже подтверждает, что враг в определенной степени использовал железную дорогу – пути помогали группам ориентироваться.

Поэтому не исключено, что те диверсанты, которые заняли железнодорожный вокзал и были уничтожены бойцами 7-го корпуса, зашли с Котлиного.

Как бойцы 7-го корпуса уничтожали ДРГ на вокзале Покровска: смотрите видео

Был ли Покровск готовым к обороне и кто виноват в прорыве?

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло "Перун" отмечает, что Покровск был готов к обороне. Слова командира подтверждает тот факт, что россияне пытались в прошлом году штурмовать Покровск и в лоб, и формировать клещи, но у них ничего не получалось. Более того, происходили даже контратаки на флангах, где россияне как раз хотели создавать условия для окружения.

Однако мы все еще в довольно сложной ситуации и возникает логичный вопрос – почему мы здесь? На самом деле, среди причин здесь не только действия россиян, но и наши ошибки. Особенно – проблема ложных докладов отдельных командиров.

Например, "Перун" предполагает, что именно ложные показания отдельных командиров и замалчивание проблем привело к тому, что россияне прорвались в Покровск. Источники 24 Канала в Силах обороны подтверждают этот тезис и отмечают, что именно сокрытие реального положения дел на местах является одной из основных причин того, что произошло.

Но здесь стоит внести определенную ясность. Здесь может идти речь о командирах различных звеньев – группы, роты, отделения и так далее. Однако если смотреть правде в глаза, то проблема куда глобальнее.

Сегодня, например, всех собак можно повесить на командира, который предоставил ложный отчет о ситуации, и это привело к ряду событий, которые привели нас в ситуацию, где мы есть. Вчера это был командир Б, из-за которого, например, был потерян Угледар, а потом и Курахово. А завтра это может быть командир В, через которого россияне прорвутся в Константиновку.

Проблема зарыта в системе, в которой командиры, отчитываясь о проблемах, неудачи и вообще о чем-то "неприятном", оказываются под угрозой снятия с должности, например.

Но командир, который потерял позиции под Покровском не обязательно является плохим командиром. Командир, которому не хватает сил и средств для того, чтобы выполнить приказ, который пришел сверху – тоже не всегда является плохим командиром. Плохим является только тот, который ставит свою должность выше жизней своих бойцов, который теряет бойцов в ситуациях, где этого можно было избежать. И тот, кто выбрав приоритетом должность докладывает ложно, что приводит к новым потерям.

И для этого надо не только наказать виновных сейчас, но и бороться с "синдромом отличника" в армии – как со стороны высшего командования, так и низшего, чтобы приоритетом были люди, а не посадки и должности.

В то же время на фоне боев за Покровск вопросов к командирам стало больше. Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова заявила, что пехотинцев из-под Покровска не выводят на более выгодные позиции. Причиной этого являются приказы (или их отсутствие) людей, чьи имена она обещает раскрыть.

В решении почему пехота до сих пор под Покровском, там где и была – есть имена. Мы их знаем. И мы их назовем. Это не угроза. Это факт,

– написала Кириенко-Меринова.

Дороги под контролем дронов: какая сейчас ситуация в городе Покровск?

Мало кто бы сейчас хотел оказаться в Покровске, потому что заезд туда – это почти невозможная миссия, фактически все логистические пути под контролем врага. Автомобили, бронетранспортеры и вообще любая техника – цель для вражеских БПЛА.

Командир 1-го ОШП "Перун" говорит, что технологии помогают держать оборону в Покровске и даже южнее города, где все еще есть наши бойцы. С помощью тяжелых бомберов осуществляется логистика – бойцы получают провизию и боекомплект. Еще важную роль в логистике, а также в эвакуации раненых, играют наземные роботизированные комплексы.

Если бы этих средств не было, противник уже мог бы захватить участок. То есть это незначительное технологическое преимущество дает нам возможность даже в такой сложной ситуации продолжать сопротивление и обеспечивать свою группировку, которая не скажу, что в окружении, но она в местности с очень и очень осложненной логистикой,

– говорит "Перун".

Также упомянутые уже КАБы, которые ежедневно падают на город, огонь артиллерии, FPV-дроны, в том числе "ждуны" на оптоволокне – россияне используют весь арсенал.

В то же время на карте DeepState большинство Покровска в серой зоне. Офицер службы коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Сергей Лефтер отмечает, что это не означает тотальное доминирование россиян.

Ситуация сложная, но очень динамичная. Но это – точно не тотальное доминирование россиян в городе. В городе идут уличные бои. Оборона Покровска насыщается дополнительными штурмовыми подразделениями,

– объясняет Лефтер.



Большинство Покровска в серой зоне / Карта DeepStateMAP

Линия столкновения проходит по улице Защитников Украины – одной из крупнейших в Покровске, которая ведет с автовокзала на северо-запад. Кстати, упомянутый автовокзал под контролем Сил обороны, одновременно у железнодорожного вокзала закрепились российские войска.

Враг продолжает просачивание в Покровск и даже публикует кадры, как происходит заезд в город. Россияне пользуются погодными условиями и когда на улице туман – просачиваются. Потому что в тумане дронам трудно отрабатывать по врагу.

Но с роликом, который вы можете увидеть дальше – интересная история. Кадры сняты на юге Покровска в районе автовокзала. Россияне хвастались тем, как нагло заезжали в город под прикрытием тумана. А уже на следующий день пропагандисты писали, что автора видео надо расстрелять, потому что из-за него всю эту группу ликвидировали.

Россияне показывают, как заезжают в Покровск: смотрите видео

Стоит также отметить, что соотношение потерь Сил обороны и россиян – около 1 к 10, однако во время активных российских штурмов этот показатель достигает 1 к 30.

Что происходит в Мирнограде?

Говорить об обороне Покровска без соседнего Мирнограда фактически невозможно. Это два соседних города, которые вместе образовывали когда-то огромную агломерацию, а сейчас оба являются эпицентром боев.

Как сейчас выглядит Мирноград: смотрите видео

Если сравнивать ситуацию с Покровском, то есть момент лучше, а есть хуже. Лучше заключается в том, что врагу просочиться сюда не удается. Командир 1-го ОШП говорит, что это, в частности, благодаря усилиям командира 38-й бригады морской пехоты, которая в частности отвечает за оборону города.

Было много случаев, когда противник пытался инфильтроваться непосредственно в Мирноград, и было много ситуаций, когда 38-я бригада решала эти вопросы. Более того, командир бригады в определенных вопросах брал на себя, скажем так, удар, отчитываясь о проблемных вопросах. Он не скрывал... Командир 38-й бригады очень опытный и очень порядочный человек. Поэтому инфильтрация в Мирноград для противника была неудачной, и он идет в обход,

– говорит "Перун".

Однако серая зона уже охватывает восточные окраины города и россияне имеют определенные продвижения в сторону Мирнограда, и сам город остается под контролем ВСУ почти полностью, в отличие от Покровска.



Абсолютное большинство Мирнограда под контролем Сил обороны / Карта DeepStateMAP

Однако, моментом хуже является то, что угроза полного окружения в Мирнограде велика. Попытки россиян продвигаться на север Покровска и в Красном Лимане создают опасную ситуацию. Аналитики DeepState говорят, что это грозит потерей Мирнограда даже без непосредственного закрепления врага в городе.

Офицер отдела коммуникаций 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Лефтер говорит, что попытки россиян сомкнуть кольцо в районе Покровска и Красного Лимана усложняет логистику, потому что сужает маршруты. Более того, они оказываются под вражеским огнем.

Без стабильного снабжения боеприпасов, топлива и медицинских средств выполнять боевые задачи чрезвычайно трудно – логистика остается ключевым фактором сохранения боеспособности подразделений. Именно поэтому благодаря своевременным и скоординированным действиям боевых подразделений, в том числе и ДШВ, в полосе ответственности 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" эта угроза локализована. И есть большие шансы, что при дальнейшем уменьшении Добропольского выступа, войскам в нашей полосе обороны будет легче противодействовать врагу,

– отмечает Лефтер.



Над Мирноградом нависает угроза окружения / Карта DeepStateMAP

А еще возникает вопрос о том, может ли быть оборона Мирнограда без Покровска, если последний таки упадет. "Перун", например, уверен, что это возможно, но учитывая то, что это будет крайне трудно, не хотелось бы доводить до такой ситуации.

В 7-м корпусе ДШВ не берутся прогнозировать судьбу Мирнограда в случае потери Покровска.

В то же время источники 24 Канала в Силах обороны отмечают, что удержать Мирноград без Покровска почти невозможно. Более того, это будет ставить под угрозу жизнь бойцов, которые будут держать оборону. Хотя источник отмечает, что у россиян не хватает сил давить сейчас на Мирноград так, как и на Покровск.

Что будет, если Покровск и Мирноград падут?

Уже вторую зиму подряд западная пресса прогнозирует падение города Покровск, что, как пишут иностранные обозреватели, может стать "самой большой победой россиян" с момента захвата Бахмута. Однако после стабилизационных мероприятий, которые начали принимать Силы обороны, продвижение россиян в Покровске остановилось.

Выстоит ли Покровск, а за ним Мирноград и даже меньшие Белицкое и Родинское, зависит от многих факторов. В частности от того, как будет действовать украинское общество. Потому что воинам на Покровском направлении крайне трудно, но без надежной поддержки с тыла еще труднее.

Если рассматривать пессимистический сценарий, который предусматривает падение Покровска, то это с большой вероятностью может означать и потерю Мирнограда. А это – большие урбанизированные зоны. Если при этом также будут потеряны Белицкое и Родинское, то Силы обороны окажутся в довольно невыгодном положении и линия фронта в таком случае сместится существенно дальше – до Доброполья и Белозерского. Это меньшие, но все же урбанизированные зоны. Учитывая это, "Перун", командир 1-го ОШП, уверен, что борьбу за Покровск надо продолжать, даже если под контролем будут оставаться несколько улиц города. Потому что зимой оказаться в условиях, когда враг занял город, а наши воины в поле – это невыгодная ситуация, которая приведет к потерям с нашей стороны.

Надо понимать, что если противник полностью завладеет городом, нам надо будет отойти от Покровска километров так на 10. Потому что когда противник в урбанизированной зоне, где есть многоэтажки, а мы будем идти полями к городу – это приведет к огромным потерям с нашей стороны. А вот удерживать оборону в районе Доброполья будет больше смысла, потому что это тоже урбанизированная зона и у нас, скажем так, будут одинаковые условия с противником,

– отмечает "Перун".

Но на Покровском направлении за Добропольем и Белозерским до админграницы Донецкой области больше не останется мостов. Еще из плюс-минус урбанизированных зон есть поселки Новодонецкое и Александровка, которые гораздо меньше. Следующие города – Шахтерское в Днепропетровской области в направлении Павлограда и Барвенково в Харьковской области.



Следующие населенные пункты под угрозой в случае падения Покровска и Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Учитывая то, что целью россиян является прежде всего полное порабощение Донецкой области, движение на север области будет означать создание новых угроз для Славянска и Краматорска, перерезание логистических путей с Днепропетровской области и угрозы фактического окружения.

Поэтому на Покровском направлении происходит главная битва этой зимы. Если не одна из главных битв российско-украинской войны.