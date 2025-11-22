Сейчас самая сложная ситуация на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что рассказал Зеленский о ситуации на фронте?

По словам Зеленского, каждый день более 150 тысяч россиян продолжают штурмовать Покровское направление.

Каждый день больше всего атак именно там. Много месяцев это уже продолжается и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия,

– рассказал президент.

Он также добавил, что украинские военные защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донетчиной, на Харьковщине и Запорожье, чтобы стабилизировать ситуацию.

Коротко о главных событиях на фронте