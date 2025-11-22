Сейчас самая сложная ситуация на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что рассказал Зеленский о ситуации на фронте?
По словам Зеленского, каждый день более 150 тысяч россиян продолжают штурмовать Покровское направление.
Каждый день больше всего атак именно там. Много месяцев это уже продолжается и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия,
– рассказал президент.
Он также добавил, что украинские военные защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донетчиной, на Харьковщине и Запорожье, чтобы стабилизировать ситуацию.
Коротко о главных событиях на фронте
Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что ситуация возле Покровска очень напряженная, но украинские бойцы продолжают держать позиции. Несмотря на заявления России о взятии города, они смогли выиграть время для того, чтобы основные подразделения спокойно подошли к Покровску на усиление.
В Институте изучения войны отметили, что оккупанты пытаются окружить украинские подразделения в Покровско-Мирноградском котле, но сталкиваются с проблемами из-за недостатка сил и распыления усилий. Сейчас украинские контратаки под Добропольем эффективно сдерживают российские наступления, нанося значительные потери врагу.
Кроме этого, российские войска пытаются применить новую тактику наступления на Северском и Славянско-Лиманском направлениях, которая включает воздушные удары, изоляцию районов и инфильтрационные миссии. Геолокационные кадры свидетельствуют о проникновении россиян на север и восток Северска.