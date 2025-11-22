Наразі найскладнішою ситуацією є на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Шалена кількість росіян, – інтерв'ю командира "Ахіллесу" про бої за Покровськ і Куп'янськ
Що розповів Зеленський про ситуацію на фронті?
За словами Зеленського, кожного дня понад 150 тисяч росіян продовжують штурмувати Покровський напрямок.
Кожен день найбільше атак саме там. Багато місяців це вже триває і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії,
– розповів президент.
Він також додав, що українські військові захищають позиції на межі між Дніпровщиною і Донеччиною, на Харківщині та Запоріжжі, щоб стабілізувати ситуацію.
Коротко про головні події на фронті
Раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що ситуація біля Покровська дуже напружена, але українські бійці продовжують тримати позиції. Попри заяви Росії про взяття міста, вони змогли виграти час для того, щоб основні підрозділи спокійно підійшли до Покровська на посилення.
В Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти намагаються оточити українські підрозділи в Покровсько-Мирноградському котлі, але стикаються з проблемами через нестачу сил та розпорошення зусиль. Наразі українські контратаки під Добропіллям ефективно стримують російські наступи, завдаючи значних втрат ворогу.
Окрім цього, російські війська намагаються застосувати нову тактику наступу на Сіверському та Слов'янсько-Лиманському напрямках, яка включає повітряні удари, ізоляцію районів та інфільтраційні місії. Геолокаційні кадри свідчать про проникнення росіян на північ і схід Сіверська.