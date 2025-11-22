Наразі найскладнішою ситуацією є на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що розповів Зеленський про ситуацію на фронті?

За словами Зеленського, кожного дня понад 150 тисяч росіян продовжують штурмувати Покровський напрямок.

Кожен день найбільше атак саме там. Багато місяців це вже триває і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії,

– розповів президент.

Він також додав, що українські військові захищають позиції на межі між Дніпровщиною і Донеччиною, на Харківщині та Запоріжжі, щоб стабілізувати ситуацію.

Коротко про головні події на фронті