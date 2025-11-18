Попри це, Росія продовжує концентрувати війська та використовувати туман для перекидання підрозділів. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

Яка ситуація зараз біля Покровська та Добропілля?

Російські війська, ймовірно, намагаються втримати українські підрозділи всередині Покровська та оточити їх у Покровсько-Мирноградському котлі, діючи із заходу. Частини 2-ї армії та 51-го корпусу намагаються зімкнути кільце з різних боків, однак обидва ворожі угрупування мають проблему у вигляді нестачі сил тож не можуть досягти суттєвого просування. 51-й корпус розпорошує свої сили, ведучи бої у двох непов'язаних напрямках. Ворог намагається прорватись на північ від Покровська та прагне затиснути українські сили.

Російська армія на північному сході пробує наступати одразу в кількох точках, зокрема в районі Добропілля. Частина сил рухається на південний захід, щоб окупувати Родинське та замкнути оточення українських сил, а морська піхота просувається в бік Софіївки та Новопавлівки.

Водночас українські війська активно контратакують Добропільський виступ з обох боків, стримуючи росіян та не даючи їм розширити прорив.

За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, російські бригади 51-го корпусу, ймовірно, для захисту від українських атак змушені контратакувати вздовж лінії Заповідне – Іванівка, що на південний схід від Добропілля та лінії Маяк – Нове Шахове, що на схід від Добропілля.

Аналітики зазначають, що росіяни спершу спробували розвинути наступ у бік Добропілля, зокрема, щоб продемонструвати "успіхи" напередодні серпневого саміту на Алясці 2025 року. Однак цей наступ швидко став проблемним – російський мілблогер визнав, що їхній прорив був надто вузьким, логістика слабкою, а сам виступ був вразливим до українських атак. Тож після цього 51-й корпус переніс фокус із Добропілля на спроби зруйнувати Покровськ кишенею. Але тепер корпусу доводиться одночасно наступати на північ і північний схід від Покровська та обороняти свій східний фланг від українських ударів.

Ворожій 2-й армії також бракує концентрації сил, адже вона намагається одночасно закрити Покровсько-Мирноградський котел з південного заходу та просуватись всередині покровська і на Північ від нього. За словами Машовця, бої біля Удачного та Котлиного показують, що росіяни розпорошують свої зусилля. Хоча 2-й армії вдалось просунутись швидше, ніж 51-му корпусу, вона так і не змогла захопити Покровськ від моменту свого прориву наприкінці жовтня 2025 року.

Ворожі сили на цьому напрямку зазнають одних із найбільших втрат за останні місяці, а частини 2-го та 51-го корпусів помітно виснажені. За оцінками експертів ISW, Росія, ймовірно, захопить Покровськ та Мирноград, однак коли саме це станеться і які будуть наслідки поки не зрозуміло.

Аналітики вважають, що Росія, ймовірно, готується перекидати війська до Покровська на техніці, використовуючи несприятливі погодні умови, зокрема густий туман, щоб прискорити зачистку міста. Машовець каже, що окупанти спеціально розчищають ключові дороги в напрямку Мирнограда, аби їхні транспортні колони могли безперешкодно зайти в місто.

Водночас ситуація всередині Покровська також залишається складною: українські підрозділи на півночі міста змушують невеликі російські групи воювати в частковому оточенні, тоді як українці на південь від залізниці теж перебувають в подібних умовах. Оскільки тактика ворога не дає Росії потрібного результату, росіяни можуть перейти до масового перекидання піхоти на транспорті під прикриттям поганої погоди.



Ситуація у Покровську 17 листопада / карта ISW



Ситуація у Покровсько-Мирноградській агломерації 17 листопада / карта ISW

Що відомо про ситуацію на інших ділянках фронту?