Несмотря на это, Россия продолжает концентрировать войска и использовать туман для переброски подразделений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Удалось зачистить местность: в DeepState рассказали о ситуации возле Лимана

Какая ситуация сейчас возле Покровска и Доброполья?

Российские войска, вероятно, пытаются удержать украинские подразделения внутри Покровска и окружить их в Покровско-Мирноградском котле, действуя с запада. Части 2-й армии и 51-го корпуса пытаются сомкнуть кольцо с разных сторон, однако обе вражеские группировки имеют проблему в виде недостатка сил поэтому не могут достичь существенного продвижения. 51-й корпус распыляет свои силы, ведя бои в двух несвязанных направлениях. Враг пытается прорваться к северу от Покровска и стремится зажать украинские силы.

Российская армия на северо-востоке пробует наступать сразу в нескольких точках, в частности в районе Доброполья. Часть сил движется на юго-запад, чтобы оккупировать Родинское и замкнуть окружение украинских сил, а морская пехота продвигается в сторону Софиевки и Новопавловки.

В то же время украинские войска активно контратакуют Добропольский выступ с обеих сторон, сдерживая россиян и не давая им расширить прорыв.

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские бригады 51-го корпуса, вероятно, для защиты от украинских атак вынуждены контратаковать вдоль линии Заповедное – Ивановка, к юго-востоку от Доброполья и линии Маяк – Новое Шахово, что к востоку от Доброполья.

Аналитики отмечают, что россияне сначала попытались развить наступление в сторону Доброполья, в частности, чтобы продемонстрировать "успехи" накануне августовского саммита на Аляске 2025 года. Однако это наступление быстро стало проблемным – российский милблогер признал, что их прорыв был слишком узким, логистика слабой, а само выступление было уязвимым к украинским атакам. Поэтому после этого 51-й корпус перенес фокус с Доброполья на попытки разрушить Покровск карманом. Но теперь корпусу приходится одновременно наступать на север и северо-восток от Покровска и оборонять свой восточный фланг от украинских ударов.

Вражеской 2-й армии также не хватает концентрации сил, ведь она пытается одновременно закрыть Покровско-Мирноградский котел с юго-запада и продвигаться внутри Покровска и на север от него. По словам Машовца, бои возле Удачного и Котлиного показывают, что россияне распыляют свои усилия. Хотя 2-й армии удалось продвинуться быстрее, чем 51-му корпусу, она так и не смогла захватить Покровск с момента своего прорыва в конце октября 2025 года.

Вражеские силы на этом направлении несут одни из самых больших потерь за последние месяцы, а части 2-го и 51-го корпусов заметно истощены. По оценкам экспертов ISW, Россия, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, однако когда именно это произойдет и какие будут последствия пока не понятно.

Аналитики считают, что Россия, вероятно, готовится перебрасывать войска вероятно в Покровск на технике, используя неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман, чтобы ускорить зачистку города. Машовец говорит, что оккупанты специально расчищают ключевые дороги в направлении Мирнограда, чтобы их транспортные колонны могли беспрепятственно зайти в город.

В то же время ситуация внутри Покровска также остается сложной: украинские подразделения на севере города заставляют небольшие российские группы воевать в частичном окружении, тогда как украинцы к югу от железной дороги тоже находятся в подобных условиях. Поскольку тактика врага не дает России нужного результата, россияне могут перейти к массовой переброске пехоты на транспорте под прикрытием плохой погоды.



Ситуация в Покровске 17 ноября / карта ISW



Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации 17 ноября / карта ISW

Что известно о ситуации на других участках фронта?