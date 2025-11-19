Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, зауваживши, що українські захисники зробили все можливе, щоб продовжувати боротьбу. Водночас для Кремля Покровськ є дуже важливою ціллю.

Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР

Буданов відверто про ситуацію біля Покровська

Очільник ГУР Міноборони перебував у Покровську та максимально допомагав командиру підрозділу, який командував операцією. За його словами, загалом ситуація і в Покровську і навколо нього максимально важка.

Однак водночас якось ще тримаємось. Як то кажуть, потрібно дивитися в першоджерелах, чому та операція була потрібна тоді саме в такому виконанні. Ситуація була максимально напруженою та загостреною,

– наголосив Буданов.

Він пригадав, що все це відбулося на тлі вже офіційних заяв Росії про взяття міста. Тоді Валерій Герасимов вже доповідав Володимиру Путіну про те, що місто взято.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Однак українські бійці змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних Сил змогли спокійно, наскільки це можливо, підійти до Покровська на посилення.

"Ця операція дала своє. Після цього всі в Росії перестали казати, що місто взято. Почали казати, що йде просування; йде успіх; йде багато боїв. Але вони відійшли від того, що все взято", – зазначив очільник ГУР Міноборони.

Зауважте! 31 жовтня спецпризначенці ГУР висадилися у Покровську для розблокування логістики. Вони пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

Буданов зазначив, що Покровськ для росіян – це ключовий елемент їхньої пропаганди та ключовий елемент саме у військовому домені, на який вони зараз роблять акцент і будуть продовжувати робити. Якщо Росія захопить Покровськ, то це для неї означатиме велику перемогу.

Він висловив сподівання, що загальна українська політико-дипломатична робота; робота військових – насамперед бійців в окопах – дасть своє, і Україна зможе вийти з цієї ситуації правильно.

Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео

Що відомо про бої біля Покровська: останні новини