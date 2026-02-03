Утім, це буде не настільки сильно, як було до цього. Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.

Коли повернуться морози?

Віталій Постригань повідомив про проходження найхолоднішої ночі. У Черкаській області вночі метеостанції зафіксували у повітрі -22...-25 градусів, а подекуди було до -29 градусів, що було найнижчою температурою цієї зими.

Згідно з прогнозом синоптика, ще впродовж середи, 4 лютого, морози затримаються на території України, але вже з четверга, 5 лютого, за його словами, очікується перебудова синоптичних процесів, що вплине на погоду.

Нарешті, улоговина циклону "Romina" наповнена теплом Атлантики та Середземного моря поступово відтіснить антициклон "Daniel" з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави. Однак, потепління буде повільним,

– пояснив він.

Також, за попередніми прогностичними оцінками, вже в період з 8 по 9 лютого варто чекати нової хвилі морозів скандинавського походження. Попри це, таких сильних морозів, як, наприклад до -29 градусів, в Україні вже не буде.

Якою буде погода найближчими днями?