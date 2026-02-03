Утім, це буде не настільки сильно, як було до цього. Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.
Коли повернуться морози?
Віталій Постригань повідомив про проходження найхолоднішої ночі. У Черкаській області вночі метеостанції зафіксували у повітрі -22...-25 градусів, а подекуди було до -29 градусів, що було найнижчою температурою цієї зими.
Згідно з прогнозом синоптика, ще впродовж середи, 4 лютого, морози затримаються на території України, але вже з четверга, 5 лютого, за його словами, очікується перебудова синоптичних процесів, що вплине на погоду.
Нарешті, улоговина циклону "Romina" наповнена теплом Атлантики та Середземного моря поступово відтіснить антициклон "Daniel" з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави. Однак, потепління буде повільним,
– пояснив він.
Також, за попередніми прогностичними оцінками, вже в період з 8 по 9 лютого варто чекати нової хвилі морозів скандинавського походження. Попри це, таких сильних морозів, як, наприклад до -29 градусів, в Україні вже не буде.
Якою буде погода найближчими днями?
Повідомляли, що першій половині тижня у частині областей України, особливо у північних та східних, можливі зниження до близько 29 градусів морозу. Але вже наприкінці тижня в Україні відчутно потеплішає.
Начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що вже починаючи з 7 лютого вдень, у більшості областей температура наближатиметься до нуля або перейде в "плюс".
До слова, одним із чинників, який впливає на морозну погоду в північній півкулі та, ймовірно, буде впливати на початку лютого, є послаблення циркумполярного північного вихору над Північним полюсом.