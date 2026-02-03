Впрочем, это будет не настолько сильно, как было до этого. Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.
Когда вернутся морозы?
Виталий Постригань сообщил о прохождении самой холодной ночи. В Черкасской области ночью метеостанции зафиксировали в воздухе -22...-25 градусов, а местами было до -29 градусов, что было самой низкой температурой этой зимой.
Согласно прогнозу синоптика, еще в течение среды, 4 февраля, морозы задержатся на территории Украины, но уже с четверга, 5 февраля, по его словам, ожидается перестройка синоптических процессов, что повлияет на погоду.
Наконец, котловина циклона "Romina" наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря постепенно оттеснит антициклон "Daniel" с аномальной стужей за восточные границы нашего государства. Однако, потепление будет медленным,
– объяснил он.
Также, по предварительным прогностическим оценкам, уже в период с 8 по 9 февраля стоит ждать новой волны морозов скандинавского происхождения. Несмотря на это, таких сильных морозов, как, например до -29 градусов, в Украине уже не будет.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Сообщали, что в первой половине недели в части областей Украины, особенно в северных и восточных, возможны снижения до около 29 градусов мороза. Но уже в конце недели в Украине ощутимо потеплеет.
Начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщала, что уже начиная с 7 февраля днем, в большинстве областей температура будет приближаться к нулю или перейдет в "плюс".
К слову, одним из факторов, который влияет на морозную погоду в северном полушарии и, вероятно, будет влиять в начале февраля, является ослабление циркумполярного северного вихря над Северным полюсом.