В то же время на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Когда ждать потепления на Львовщине?

На Львовщине на этой неделе синоптики прогнозируют постепенное потепление. Однако возможны осадки, а на дорогах будет сохраняться гололедица.

Во вторник, 3 февраля, в области будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируют несильный снег. Юго-восточный ветер будет 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 11 – 16 градусов мороза, местами опустится до 18 – 20 градусов мороза. Днем стоит ожидать от 3 до 8 градусов мороза. В самом Львове ночью прогнозируют 14 – 16 градусов мороза, днем – 4 – 6 градусов ниже нуля.

По данным синоптиков, в среду, 4 февраля, ночью температура опустится до около 14 градусов мороза, а днем поднимется до 3 градусов мороза. В течение дня может идти мокрый снег.

На следующий день, 5 февраля, ночью будет около 3 градусов мороза. Днем постепенно будет теплеть. Воздух прогреется до 3 градусов тепла. Во Львове и области в течение суток возможен мокрый снег.

В пятницу, 6 февраля, прогнозируют мокрый снег. Ночью температура будет около 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла.

Ближе к концу недели, 7 февраля, возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться вблизи 0 градусов.

Будут ли еще морозы в Украине?