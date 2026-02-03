В то же время на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Когда ждать потепления на Львовщине?
На Львовщине на этой неделе синоптики прогнозируют постепенное потепление. Однако возможны осадки, а на дорогах будет сохраняться гололедица.
Во вторник, 3 февраля, в области будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируют несильный снег. Юго-восточный ветер будет 7 – 12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит 11 – 16 градусов мороза, местами опустится до 18 – 20 градусов мороза. Днем стоит ожидать от 3 до 8 градусов мороза. В самом Львове ночью прогнозируют 14 – 16 градусов мороза, днем – 4 – 6 градусов ниже нуля.
По данным синоптиков, в среду, 4 февраля, ночью температура опустится до около 14 градусов мороза, а днем поднимется до 3 градусов мороза. В течение дня может идти мокрый снег.
На следующий день, 5 февраля, ночью будет около 3 градусов мороза. Днем постепенно будет теплеть. Воздух прогреется до 3 градусов тепла. Во Львове и области в течение суток возможен мокрый снег.
В пятницу, 6 февраля, прогнозируют мокрый снег. Ночью температура будет около 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла.
Ближе к концу недели, 7 февраля, возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться вблизи 0 градусов.
Будут ли еще морозы в Украине?
В начале недели сохранится морозная погода. Например, ночью 3 февраля в Сумской и Черниговской областях синоптики прогнозируют до 30 градусов мороза.
С 7 февраля ожидается кратковременное потепление, однако уже с 8 февраля холод снова усилится.
В Укргидрометцентре объяснили, что низкие температуры этой зимой обусловлены климатическими факторами и расшатыванием климатической системы. На морозную погоду в Украине также повлияло ослабление циркумполярного вихря над Северным полюсом.