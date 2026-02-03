Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Почему в этом году такая зима?
Наталья Птуха объяснила, что причины сильных и длительных морозов в Украине связаны с климатическими факторами.
По ее словам, в Украине обычно наблюдаются температуры выше климатической нормы, однако это не означает, что такие показатели будут постоянными.
Очень часто это просто как расшатывание климатической системы, дисбаланс, из-за чего могут быть различные проявления таких холодных потоков. Поэтому возможны нестабильность погоды и более резкие ее проявления,
– добавила синоптик.
Птуха также отметила, что одним из факторов, который в этом январе влияет на морозную погоду в северном полушарии и, вероятно, будет влиять в начале февраля, является ослабление циркумполярного северного вихря над Северным полюсом.
Справка. Циркумполярный северный вихрь – это масштабная зона низкого давления, которая вращается против часовой стрелки вокруг Северного полюса в верхней тропосфере и стратосфере. Он фактически удерживает холодный арктический воздух на Севере.
Когда он интенсивный, холод удерживается на северных широтах, а когда ослабевает, холодные массы распространяются на умеренные широты, к которым относится и территория Украины.
Какой будет погода в феврале?
В феврале средняя температура по стране будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что является нормой для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.
Во всех остальных регионах, по словам синоптиков, температура воздуха может превышать норму на 1,5 градуса. В то же время стоит помнить, что это среднемесячные показатели, поскольку сейчас в стране сохраняются сильные морозы.
Уже начиная с субботы, 7 февраля, днем, в большинстве областей Украины температура воздуха будет приближаться к нулю или перейдет в "плюс".