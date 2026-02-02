Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 3 февраля?

Погода в Украине в основном будет без осадков, однако на территории Карпат и Закарпатья в ночные часы выпадет незначительный снег, местами на дорогах будет образовываться гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер будет двигаться в разных направлениях со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение ночи составит от 22 до 27 градусов мороза, в дневные часы она будет колебаться в пределах от 10 до 15 градусов мороза.

В то же время на Прикарпатье, в южной и юго-восточной частях страны ночью ожидается от 14 до 19 градусов мороза, днем будет от 6 до 11 градусов мороза. В Крыму в течение ночи прогнозируют от 8 до 13 градусов мороза.

В дневное время столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов мороза. На Закарпатье в ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов мороза, днем она будет от 0 до 5 градусов тепла.

Какую погоду ждать в крупных городах?

  • Киев -15...-13;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львов -9...-7;
  • Ивано-Франковск -9...-7;
  • Тернополь -11...-9;
  • Черновцы -9...-7;
  • Хмельницкий -12...-10;
  • Луцк -12...-10;
  • Ровно -12...-10;
  • Житомир -13...-11;
  • Винница -13...-11;
  • Одесса -9...-7;
  • Николаев -9...-7;
  • Херсон -9...-7;
  • Симферополь -7...-5;
  • Кропивницкий -11...-9;
  • Черкассы -13...-11;
  • Чернигов -13...-11;
  • Сумы -13...-11;
  • Полтава -13...-11;
  • Днепр -9...-7;
  • Запорожье -9...-7;
  • Донецк -12...-10;
  • Луганск -15...-13;
  • Харьков -13...-11.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозировали на ближайшие дни?

  • В целом в течение этой недели будет преобладать холодная погода с неравномерным распределением температур. Существенных осадков не ожидается, однако в конце недели в части регионов возможен снег, во всех областях – гололедица.

  • В то же время средняя температура воздуха в течение февраля ожидается в пределах нормы, в некоторых областях показатели наоборот могут ее превышать. Впрочем, начало месяца еще будет морозным, возможны значительные снижения.