Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Накроют ли Украину сильные снегопады

Какой будет погода 3 февраля?

Погода в Украине в основном будет без осадков, однако на территории Карпат и Закарпатья в ночные часы выпадет незначительный снег, местами на дорогах будет образовываться гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер будет двигаться в разных направлениях со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение ночи составит от 22 до 27 градусов мороза, в дневные часы она будет колебаться в пределах от 10 до 15 градусов мороза.

В то же время на Прикарпатье, в южной и юго-восточной частях страны ночью ожидается от 14 до 19 градусов мороза, днем будет от 6 до 11 градусов мороза. В Крыму в течение ночи прогнозируют от 8 до 13 градусов мороза.

В дневное время столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов мороза. На Закарпатье в ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов мороза, днем она будет от 0 до 5 градусов тепла.

Какую погоду ждать в крупных городах?

Киев -15...-13;

Ужгород +2...+4;

Львов -9...-7;

Ивано-Франковск -9...-7;

Тернополь -11...-9;

Черновцы -9...-7;

Хмельницкий -12...-10;

Луцк -12...-10;

Ровно -12...-10;

Житомир -13...-11;

Винница -13...-11;

Одесса -9...-7;

Николаев -9...-7;

Херсон -9...-7;

Симферополь -7...-5;

Кропивницкий -11...-9;

Черкассы -13...-11;

Чернигов -13...-11;

Сумы -13...-11;

Полтава -13...-11;

Днепр -9...-7;

Запорожье -9...-7;

Донецк -12...-10;

Луганск -15...-13;

Харьков -13...-11.



Прогноз погоды в Украине на 3 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозировали на ближайшие дни?