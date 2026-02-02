Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 3 лютого?
Погода в Україні здебільшого буде без опадів, проте на території Карпат та Закарпаття у нічні години випаде незначний сніг, місцями на дорогах утворюватиметься ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.
Вітер буде рухатися у різних напрямках зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря протягом ночі становитиме від 22 до 27 градусів морозу, у денні години вона коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів морозу.
Водночас на Прикарпатті, у південній та південно-східній частинах країни вночі очікується від 14 до 19 градусів морозу, вдень буде від 6 до 11 градусів морозу. У Криму протягом ночі прогнозують від 8 до 13 градусів морозу.
У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів морозу. На Закарпатті у нічні години температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів морозу, вдень вона буде від 0 до 5 градусів тепла.
Яку погоду чекати у великих містах?
- Київ -15…-13;
- Ужгород +2..+4;
- Львів -9…-7;
- Івано-Франківськ -9…-7;
- Тернопіль -11…-9;
- Чернівці -9…-7;
- Хмельницький -12…-10;
- Луцьк -12…-10;
- Рівне -12…-10;
- Житомир -13…-11;
- Вінниця -13…-11;
- Одеса -9…-7;
- Миколаїв -9…-7;
- Херсон -9…-7;
- Сімферополь -7…-5;
- Кропивницький -11…-9;
- Черкаси -13…-11;
- Чернігів -13…-11;
- Суми -13…-11;
- Полтава -13…-11;
- Дніпро -9…-7;
- Запоріжжя -9…-7;
- Донецьк -12…-10;
- Луганськ -15…-13;
- Харків -13…-11.
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду прогнозували на найближчі дні?
Загалом протягом цього тижня переважатиме холодна погода з нерівномірним розподілом температур. Істотних опадів не очікується, однак наприкінці тижня в частині регіонів можливий сніг, в усіх областях – ожеледиця.
Водночас середня температура повітря протягом лютого очікується в межах норми, у деяких областях показники навпаки можуть її перевищувати. Утім, початок місяця ще буде морозним, можливі значні зниження.