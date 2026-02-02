Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 3 лютого?

Погода в Україні здебільшого буде без опадів, проте на території Карпат та Закарпаття у нічні години випаде незначний сніг, місцями на дорогах утворюватиметься ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде рухатися у різних напрямках зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря протягом ночі становитиме від 22 до 27 градусів морозу, у денні години вона коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів морозу.

Водночас на Прикарпатті, у південній та південно-східній частинах країни вночі очікується від 14 до 19 градусів морозу, вдень буде від 6 до 11 градусів морозу. У Криму протягом ночі прогнозують від 8 до 13 градусів морозу.

У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів морозу. На Закарпатті у нічні години температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів морозу, вдень вона буде від 0 до 5 градусів тепла.

Яку погоду чекати у великих містах?

  • Київ -15…-13;
  • Ужгород +2..+4;
  • Львів -9…-7;
  • Івано-Франківськ -9…-7;
  • Тернопіль -11…-9;
  • Чернівці -9…-7;
  • Хмельницький -12…-10;
  • Луцьк -12…-10;
  • Рівне -12…-10;
  • Житомир -13…-11;
  • Вінниця -13…-11;
  • Одеса -9…-7;
  • Миколаїв -9…-7;
  • Херсон -9…-7;
  • Сімферополь -7…-5;
  • Кропивницький -11…-9;
  • Черкаси -13…-11;
  • Чернігів -13…-11;
  • Суми -13…-11;
  • Полтава -13…-11;
  • Дніпро -9…-7;
  • Запоріжжя -9…-7;
  • Донецьк -12…-10;
  • Луганськ -15…-13;
  • Харків -13…-11.

Погода в Україні на 3 лютого 2026 року
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозували на найближчі дні?

  • Загалом протягом цього тижня переважатиме холодна погода з нерівномірним розподілом температур. Істотних опадів не очікується, однак наприкінці тижня в частині регіонів можливий сніг, в усіх областях – ожеледиця.

  • Водночас середня температура повітря протягом лютого очікується в межах норми, у деяких областях показники навпаки можуть її перевищувати. Утім, початок місяця ще буде морозним, можливі значні зниження.