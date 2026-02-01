Таку інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Дивіться також Морози до -25, у частині областей – сніг: прогноз погоди в Україні на 1 лютого
Як зміниться погода у лютому?
Вона пояснила, що фахівці оцінюють середню місячну температуру по країні, очікується, що вона буде від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, що є нормою для західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей.
У всіх інших регіонах, за її словами, температура повітря може перевищувати норму на 1,5 градуса. Вона наголосила, що важливо розуміти, що це середньомісячні показники, оскільки наразі в нас зберігаються сильні морози.
Зокрема, у перші 4 дні лютого локально може бути у західних і північних областях від 21 до 26 градусів морозу,
– зазначила представниця Укргідрометцентру.
Які прогнози давали синоптики?
Повідомляли, що протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході.
Утім, до цього, а саме – до 3 лютого, в Україні очікується різке зниження температури до -30 градусів, особливо у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.