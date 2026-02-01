Таку інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Як зміниться погода у лютому?

Вона пояснила, що фахівці оцінюють середню місячну температуру по країні, очікується, що вона буде від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, що є нормою для західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей.

У всіх інших регіонах, за її словами, температура повітря може перевищувати норму на 1,5 градуса. Вона наголосила, що важливо розуміти, що це середньомісячні показники, оскільки наразі в нас зберігаються сильні морози.

Зокрема, у перші 4 дні лютого локально може бути у західних і північних областях від 21 до 26 градусів морозу,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Які прогнози давали синоптики?