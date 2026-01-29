Про це повідомили в прогнозі Укргідрометцентру. Дивіться також "Не можуть скористатися перевагами": військовий розкрив, кому на фронті найбільше дошкуляє мороз Протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході. За прогнозами синоптиків, середня місячна температура сягатиме від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Показники будуть у межах норми в західних та північних регіонах, у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. в межах норми. Кількість опадів за місяць очікується на рівні 29 – 67 міліметрів. У Карпатах місцями може бути 74 – 83 міліметри. Синоптики кажуть, що це – в межах норми (80 – 120 %). Зверніть увагу! Загальні показники – це не точний прогноз на лютий, а лише аналіз, оснований на показниках минулих років! Раніше середня місячна температура досягала 0 – 6 градусів морозу. На Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями повітря прогрівалося до +1…+4 градусів. Абсолютний мінімум температури становить 23,7 – 36,1 градуса морозу. У Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями показники коливалися до 37,2 – 39 градусів морозу, а на Одещині та в Криму – від 14,5 до 21,5 градуса морозу. Абсолютний максимум зафіксовано на рівні 12,3 – 21,9 градуса тепла. В Одеській, Вінницькій областях та в Криму місцями було зафіксовано 23 – 24,4 градуса тепла, а на високогір’ї Карпат – +9,5…+11,1 градуса. Середня добова температура підіймається вище 0 градусів на Одещині, в Криму та Закарпатті в першій декаді. На решті території морози завершувалися в другій та третій декаді лютого. Водночас у західних, північних, центральних та східних областях локально повітря прогрівалося лише в першій декаді березня. Середня місячна кількість опадів могла сягати 22 – 49 міліметрів. У Карпатах, на Закарпатті, в горах Криму – від 53 до 89 міліметрів, а на високогір'ї – 104 – 108 міліметрів. У першій половині січня в Україні спостерігалися стійкі сильні морози. В багатьох регіонах вночі температура опускалася до -13…-18 градусів, місцями навіть нижче 20 градусів морозу. Така холодна погода супроводжувалася ожеледицею на дорогах. В останній тиждень січня в багатьох областях зберігалася небезпека через ожеледицю. Були випадки, коли люди були змушені пересуватися на ковзанах, а автівки примерзли до асфальту. У Києві та інших областях спостерігався туман та ожеледь. На Закарпатті через потепління та дощі почався льодохід на річках. Зокрема таке явище бачили на річці Боржава.