Об этом сообщили в прогнозе Укргидрометцентра.

Какая погода будет в Украине в феврале?

В течение февраля погода будет меняться от очень холодной до более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура будет достигать от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Показатели будут в пределах нормы в западных и северных регионах, в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. в пределах нормы.

Количество осадков за месяц ожидается на уровне 29 – 67 миллиметров. В Карпатах местами может быть 74 – 83 миллиметра. Синоптики говорят, что это – в пределах нормы (80–120%).

Какая общая климатическая характеристика февраля?

Обратите внимание! Общие показатели – это не точный прогноз на февраль, а лишь анализ, основанный на показателях прошлых лет!

Ранее средняя месячная температура достигала 0–6 градусов мороза. В Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами воздух прогревался до +1...+4 градусов. Абсолютный минимум температуры составляет 23,7–36 _COPY2 36,1 градуса мороза. В Волынской, Винницкой, Черниговской и Луганской областях местами показатели колебались до 37,2–39 градусов мороза, а в Одесской области и в Крыму – от 14,5 до 21,5 градуса мороза.

,Абсолютный максимум зафиксирован на уровне 12,3–21 _COPY2 9 градусов тепла. В Одесской, Винницкой областях и в Крыму местами было зафиксировано 23 –24,4 градуса тепла, а на высокогорье Карпат – +9,5...+11,1 градуса.

Средняя суточная температура поднимается выше 0 градусов в Одесской области, в Крыму и Закарпатье в первой декаде. На остальной территории морозы завершались во второй и третьей декаде февраля. В то же время в западных, северных, центральных и восточных областях локально воздух прогревался только в первой декаде марта.

Среднее месячное количество осадков могло достигать 22 – 49 миллиметров. В Карпатах, на Закарпатье, в горах Крыма – от 53 до 89 миллиметров, а на высокогорье – 104 – 108 миллиметров.

