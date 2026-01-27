Об этом рассказал 24 Каналу командир экипажа БПАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф", объяснил, с какими трудностями сталкиваются украинские военнослужащие в холодное время года. Он также обратил внимание, как мороз влияет на действия врага.
Как морозы сказываются на боевых действиях?
"Скиф" отметил, что погода влияет на три ключевых показателя. Во-первых, на количество дней, в пределах которых действует украинская разведка.
Учитывая то, что враг осуществляет операции или в городской застройке, или в лесной местности, это способствует, определенной степени, его наступательным действиям. Потому что количество разведывательных средств, которые находятся в воздухе, существенно меньше,
– объяснил военный.
Во-вторых, погода негативно влияет на морально психологическое состояние личного состава, который в сильные морозы находится фактически в земле. И это, по его словам, работает на обе стороны, противостоящих.
В-третьих, из-за сильных морозов передвижение затруднено, ведь невозможно идентифицировать пути, которые сейчас заметены снегом.
"В целом из-за отсутствия "зеленки" обнаружение любой техники значительно упрощается. Поэтому такие экстремальные условия паритетно вливают на обе стороны. И в целом ни одна из сторон не может воспользоваться этими преимуществами", – заметил командир экипажа БПАК.
Отряд "Тайфун" объявил сбор
Отряду беспилотных систем "Тайфун" сейчас очень не хватает средств средней тактической глубины для того, чтобы эффективнее задавать поражения по логистическим путям и пунктам хранения горюче-смазочных материалов, провианта, а также боеприпасов противника.
"Основным способом противодействия противника, который он перенял от нас, является нарушение нашей логистики. Поэтому основной акцент мы делаем на уменьшении количества беспилотных летательных систем с помощью РЭБ, защищая логистические коридоры и противодействуя зенитными средствами врага", – отметил "Скиф".
Однако сейчас, по словам командира экипажа БПАК, больше всего проблем создает применение врагом FPV-дронов, "Молний" и других средств, которые не дают украинским силам спокойно выполнять свои операции.
Какие проблемы на передовой военным создают морозы?
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк отметил, что от морозной погоды враг страдает гораздо больше, чем украинские защитники, учитывая "отношение россиян к своим военнослужащим". По его словам, даже получив ранения, оккупанты могут "просто замерзать в своих блиндажах, ведь эвакуации ждать приходится долго".
По мнению главы Авдеевской МВА Виталия Барабаша, погодные условия не дают возможности применять беспилотники, и это является "и плюсом, и минусом" для украинских сил.
Также, как отметил обозреватель Василий Пехньо, враг пытается использовать непогоду для продолжения тактики инфильтрации собственным личным составом. Потому что в лютый мороз очень сложно осуществлять полеты беспилотниками, чтобы отслеживать движение противника и поражать по нему. Поэтому противник, как отметил Пехньо, несмотря на огромные потери продолжает продвигаться в сложных погодных условиях.