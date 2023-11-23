Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, какие недостатки и преимущества для фронта имеют похолодание. Отметим, что в октябре обострилась ситуация в районе Авдеевки. За почти два месяца оккупанты безуспешно осуществили две волны наступления на Авдеевском направлении. Сейчас враг начал третью волну штурмов.
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50 на 50
В скором времени начнется зима, однако в большинстве областях Украины, в том числе и на Востоке, уже выпад снег и усилились морозы. Конечно, погода играет важную роль во время войны. Из-за непогоды передвижение тяжелой техники усложняется, а иногда вообще делается невозможным. Также наши защитники не могут полноценно использовать беспилотники.
Нынешние погодные условия не позволяют применять беспилотники – это и плюс, и минус для нас. Когда туман россияне все равно пытаются пехотой под покровом ночи лезть ближе к нашим позициям. Минус в том, что работают российские ДРГ,
– сказал Барабаш.
Впрочем, иногда плохая погода может быть на руку украинским военным.
"50 на 50. Если откровенно говорить, то и им, и нам. Ведь пока почвы еще не промерзли, что плюс для нас. Следовательно, вражеская техника не едет, поэтому оккупанты преимущественно применяют пехоту. В одинаковых условиях и наши ребята, и враг", – отметил Барабаш.
Какие проблемы возникают в ВСУ из-за плохой погоды: смотрите видео
Больше о влиянии непогоды на боевые действия
- Аналитики ISW отметили, что из-за ухудшения погоды как украинские, так и российские войска испытывают трудности с использованием БПЛА. Это усложняет корректировку артиллерийского огня. Кроме того, грязь усложняет движение транспортных средств. Впрочем, оккупанты и Силы обороны продолжают маневрировать и действовать по всем направлениям.
- Однако, по мнению аналитиков, морозные погодные условия зимой, вероятно, будут побуждать возобновление более активных боевых действий.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что на работу авиации будут влиять погодные условия, ведь от них зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов.