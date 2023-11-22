Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны. В то же время аналитики отметили, что все же есть определенные сложности.

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"Трудности с использованием беспилотников"

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 20 ноября заявил, что из-за плохих погодных условий российские обстрелы правого берега уменьшились.

Пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады 21 ноября сообщила, что оккупационные войска продолжают штурмовать Купянское направление, несмотря на снег и мороз. Надежда Замрига добавила, что количество вражеских атак, скорее всего, уменьшится из-за погодных условий. Впрочем, полностью захватчики не прекратят наступательные операции.

Необходимость укрепления украинских возможностей перед зимним периодом недавно отметил Владимир Зеленский во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

В ISW добавили, что 20 и 21 ноября российские милблогеры заявили, что как российские, так и украинские войска испытывают трудности с использованием БПЛА, в частности для корректировки артиллерийского огня, при плохих погодных условиях на всем фронте.

Также милблогеры страны-агрессора утверждали, что грязи затрудняют движение транспортных средств. Впрочем, оккупанты и Силы обороны продолжают маневрировать и действовать по всем направлениям.

ISW продолжает оценивать, что морозные погодные условия зимой, вероятно, будут побуждать к возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки,

– подытожили аналитики.

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