Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге нашего государства. В то же время ухудшение погодных условий влияет на интенсивность боевых действий.

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Упорные бои продолжаются

Российские войска атакуют вблизи Авдеевки, но украинские силы сохраняют инициативу на Юге Украины. Российский милблогер сказал, что заявлять о победах россиян преждевременно, ведь это может создать ложные представления о ситуации на поле боя.

Другой российский милблогер отметил, что плохая погода мешает использованию бронетехники в западной Запорожской области, но украинские войска все еще атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

Министерство обороны Великобритании оценило, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на левом берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

– говорится в своде аналитиков.

В Министерстве обороны Великобритании также считают, что перспектив для серьезных изменений на линии фронта становится меньше, поскольку погода меняется на зимнюю. Украинские военные ожидают, что Россия начнет третью волну штурма Авдеевки.

Погодные условия зимой, вероятно, будут способствовать возобновлению боевых действий, но и дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.

Россияне готовятся к третьей серии больших штурмов под Авдеевкой