Аналитики Института изучения войны проанализировали данные в сети и заявили, что российская армия также активно строит укрепление в тыловых районах возле Авдеевки. Оккупанты могут их сводить, чтобы быстрее ввести резервы в бой.

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Россияне готовятся к новой волне наступления

Оккупанты несут на Авдеевском направлении безумные потери, но не оставляют попыток штурмовать город. Украинские защитники на этом участке фронта отбивают десятки вражеских атак, хотя в последние дни их количество несколько уменьшилось. Так, спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Тарнавский на днях подчеркнул, что украинские защитники ожидают "ухудшения ситуации" вблизи Авдеевки, ведь количество российских штурмов значительно уменьшилось, но враг подтягивает резервы.

В сети также сообщают, что российская армия быстро строит укрепление в тыловых районах близ Авдеевки, чтобы "быстрее ввести резервы в бой". Это доказательство, что враг готовится к новой волне штурмов.

Российские силы готовятся к третьей серии больших штурмов вблизи Авдеевки,

– заявили в Институте изучения войны.

Кроме того, об этом также заявляли и российские "военкоры". Один из них в сети писал, что "российские войска вблизи Авдеевки проводят тактическую перегруппировку". Оккупант также заявил, что Авдеевский коксохим станет объектом потенциальных наступательных операций России.

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