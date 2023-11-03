Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что, вероятнее всего, начинается третья волна штурма Авдеевки.

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"Россияне пытаются успеть до начала дождей. Осенняя непогода остановит какие-либо наступательные действия, поэтому окно возможностей сужается, и они спешат", – отметил Свитан.

По его словам, россияне не наступают в чистом виде, а пытаются подготовить плацдарм для этого. Они подтягивают силы к северу от Авдеевки – в районе коксохима и к юго-западу – от Веселого, Опытного до Водяного.

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Украинские военные крепко стоят на своих позициях и при любой возможности наносят удар россиянам.

Наши артиллеристы и ракетчики в ходе нескольких операций вывели из строя российское оборудование, сожгли несколько бочек с топливом. Остановили движение по станции Мушкетово, а до этого – на Ясиноватской и Донецкой,

– напомнил Свитан.

Так, возле Авдеевки достаточно серьезная система укрепления, которая 10 лет сдерживала российские войска от движения к северу от Донецка.

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