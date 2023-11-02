Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун призвал не недооценивать противника. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация под Авдеевкой

Возле Авдеевки фиксируется некоторое уменьшение количества боестолкновений. Штупун заявил, что за прошедшие сутки в районе Северного и Первомайского ВСУ отразили 7 атак врага.

По его словам, если сравнить это с ситуацией 31 октября, то можно говорить о значительном снижении активности российских оккупантов. В то же время спикер отметил, что это не означает, что захватчики отказались от своих планов по поводу хотя бы окружения Авдеевки. Оккупанты готовятся и проводят перегруппировку. Силы обороны следят за противником.

Полковник объяснил снижение боевой активности врага под Авдеевкой тем, что любая армия мира не может идти вперед в каком-нибудь одном темпе или все время его увеличивать. Оккупантам нужна перегруппировка и проведение анализа ситуации, потому что россияне несут значительные потери.

Какая общая ситуация на Таврическом направлении

Штупун также описал общую ситуацию в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки. Россияне 1 ноября нанесли 14 авиационных ударов, что также является значительным уменьшением количества атак. Ведь 31 октября было зафиксировано более 30 таких атак. Кроме этого оккупанты провели 30 боевых столкновений и совершили 959 артиллерийских обстрелов.

В районе Марьинки вражеская активность не снижается. Там наши защитники отразили более 20 атак противника. Как пояснил Штупун, враг атакует небольшими пехотными группами, получает отпор, несет потери, отходит, проводит определенную артподготовку и снова пытается идти вперед.

Спикер также заявил, что 1 ноября наши защитники приземлили еще один российский штурмовик Су-25. Это уже 7-й по счету сбитый самолет такого типа от 10 октября. Кроме этого, за минувшие сутки россияне потеряли 360 солдат и 40 единиц военной техники, в том числе 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 БпЛА, 8 автомобилей. А еще наши защитники повредили дорогой вражеский радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1".

Что говорят о ситуации под Авдеевкой