Наши военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ только за последние сутки нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

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Где напрасно пытался штурмовать враг

Российские захватчики вели напрасные штурмовые действия:

в районе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении – населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Там ВСУ отбили 10 атак врага;

в районе Южного Донецкой области. Там наши Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

на Марьинском направлении враг – в районе Марьинки Донецкой области, где ВСУ отбили более 20 атак;

на Шахтерском направлении – вблизи Старомайорского Донецкой области;

в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области. Там Силы обороны Украины отбили 7 атак врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, однако наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери,

– заявили военные.

В свою очередь враги на Бахмутском направлении напрасно пытались восстановить утраченное положение у Хромового, Клещиевки и Андреевки. Там наши защитники отбили 15 атак противника.

В то же время, наши военные в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили вражеские:

5 радиолокационных станций;

2 склада боеприпасов;

район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

2 пункта управления;

3 зенитно-ракетных комплекса;

11 артиллерийских средств противника.

Какая ситуация у Авдеевки