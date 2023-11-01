Сейчас россияне пытаются оттеснить Силы обороны подальше от Донецка. Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил 24 Каналу, что таким образом враг хочет создать себе буферную зону.

Интересно Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Как окупать изменили тактику

Для этого российским захватчикам и важно полностью взять под контроль Авдеевку, поэтому они не обращают внимания на потери, которые терпит их войско.



Ситуация вокруг Авдеевки за 31 октября / Скриншот карты DeepState

Кроме того, россияне стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области в рамках так называемой "сво". С Донбассом у оккупантов не очень получается воплотить это в реальность, а без взятия контроля над Авдеевкой все их шансы двинуться на Запад призрачны.

Враг увидел, что первые две масштабные атаки привели к тотальному уровню потерь среди бронетехники, в частности танков, и вернулся к тактике малых пехотных штурмовых групп,

– заметил военный эксперт.

Именно такая тактика в свое время принесла россиянам определенный успех, когда ЧВК "Вагнера" смогла оккупировать город-крепость Бахмут. Хотя там россияне также понесли колоссальные потери. Так что вполне вероятно, что россияне попытаются повторить это в районе Авдеевки.

Селезнев объяснил тактику россиян под Авдеевкой: смотрите видео

К тому же, захватчики могут активно применять авиацию и управляемые авиабомбы, разбирая населенный пункт буквально на детали, как было в Мариуполе. То есть, прежде чем захватить населенный пункт, враг будет пытаться его полностью разрушить.

От чего зависит успех ВСУ

"Успех противостояния напрямую будет зависеть от ресурсных возможностей Сил обороны Украины. Если нам не будет не хватать артиллерийских систем и боеприпасов к ним, то у врага не будет никаких шансов взять Авдеевку", – сказал военный эксперт.

В противном случае Украина будет делать все, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

Ситуация на фронте: коротко