Наразі росіяни намагаються відтіснити Сили оборони якнайдалі від Донецька. Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив 24 Каналу, що у такий спосіб ворог хоче створити собі буферну зону.

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Як окупати змінили тактику

Для цього російським загарбникам й важливо повністю взяти під контроль Авдіївку, тому вони не звертають уваги на втрати, які зазнає їхнє військо.



Ситуація навколо Авдіївки за 31 жовтня / Скриншот карти DeepState

Окрім того, росіяни прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області у межах так званої "сво". З Донеччиною в окупантів не дуже виходить втілити це в реальність, а без взяття контролю над Авдіївкою усі їхні шанси сунутися на Захід є примарними.

Ворог побачив, що перші дві масштабні атаки призвели до тотального рівня втрат серед бронетехніки, зокрема танків, і повернувся до тактики малих піхотних штурмових груп,

– зауважив військовий експерт.

Саме така тактика свого часу принесла росіянам певний успіх, коли ПВК "Вагнера" змогла окупувати місто-фортецю Бахмут. Хоча там росіяни також зазнали колосальних втрат. Тож цілком ймовірно, що росіяни спробують повторити це в районі Авдіївки.

Селезньов пояснив тактику росіян під Авдіївкою: дивіться відео

До того ж загарбники можуть активно застосовувати авіацію та керовані авіабомби, розбираючи населений пункт буквально на деталі, як було в Маріуполі. Тобто перш ніж захопити населений пункт, ворог намагатиметься його повністю зруйнувати.

Від чого залежить успіх ЗСУ

"Успіх протистояння напряму залежатиме від ресурсних можливостей Сил оборони України. Якщо нам не бракуватиме артилерійських систем та боєприпасів до них, то у ворога не буде жодних шансів взяти Авдіївку", – сказав військовий експерт.

В іншому ж випадку, Україна робитиме усе, щоб зберегти життя наших захисників.

Ситуація на фронті: коротко