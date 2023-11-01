Росія продовжує намагатись захопити території України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Ситуація біля Бахмута: дивіться карту

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться карту

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

Сили оборони працювали по ворогу

  • За минулу добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 – по пункту управління та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.