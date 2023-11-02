Так, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, а також здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Цікаво Один наступає на ті самі граблі, інший робить висновки: в ISW порівняли Залужного і Герасимова

Як тривають бої на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника.

Росіяни намагалися штурмувати Синьківку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. Водночас загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог намагався наступати біля Хромового: дивіться на карту

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак ворога.

Ворог намагався оточити Авдіївку: дивіться на карту

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

Росія намагалася штурмувати Мар'їнку: дивіться на карту

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

Росіян відбили біля Старомайорського: дивіться на карту

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Які втрати у ворога у техніці й живій силі

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.