Так, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, а також здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Як тривають бої на Сході України

Росіяни намагалися штурмувати Синьківку: дивіться на карті

Ворог намагався наступати біля Хромового: дивіться на карту

Ворог намагався оточити Авдіївку: дивіться на карту

Росія намагалася штурмувати Мар'їнку: дивіться на карту

Росіян відбили біля Старомайорського: дивіться на карту

Що відбувається на Півдні

Яка ситуація на інших напрямках

Які втрати у ворога у техніці й живій силі

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.