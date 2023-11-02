Карта бойових дій станом на 2 листопада / Колаж 24 Каналу
Українські захисники вже 317 днів борються проти російських загарбників та звільняють захоплені території нашої держави. Водночас ворог не полишає надії захопити наші міста й села, тому активно штурмує позиції Збройних Сил.
Росіяни намагалися штурмувати Синьківку: дивіться на карті
Ворог намагався наступати біля Хромового: дивіться на карту
Ворог намагався оточити Авдіївку: дивіться на карту
Росія намагалася штурмувати Мар'їнку: дивіться на карту
Росіян відбили біля Старомайорського: дивіться на карту
Що відбувається на Півдні
Яка ситуація на інших напрямках
Які втрати у ворога у техніці й живій силі
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.