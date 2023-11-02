Карта боевых действий по состоянию на 2 ноября / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 317 дней борются против российских захватчиков и освобождают захваченные территории нашего государства. В то же время враг не оставляет надежды захватить наши города и села, поэтому активно штурмует позиции Вооруженных Сил.
Россияне пытались штурмовать Синьковку: смотрите на карте
Враг пытался наступать у Хромового: смотрите на карту
Враг пытался окружить Авдеевку: смотрите на карту
Россия пыталась штурмовать Марьинку: смотрите на карту
Россиян отбили возле Старомайорского: смотрите на карту
Что происходит на Юге
Какая ситуация по другим направлениям
Какие потери у врага в технике и живой силе
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.