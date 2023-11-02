Так, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, а также совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Как продолжаются бои на Востоке Украины

Россияне пытались штурмовать Синьковку: смотрите на карте

Враг пытался наступать у Хромового: смотрите на карту

Враг пытался окружить Авдеевку: смотрите на карту

Россия пыталась штурмовать Марьинку: смотрите на карту

Россиян отбили возле Старомайорского: смотрите на карту

Что происходит на Юге

Какая ситуация по другим направлениям

Какие потери у врага в технике и живой силе

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.