Так, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, а также совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Россияне пытались штурмовать Синьковку: смотрите на карте

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромового, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника. В то же время, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.