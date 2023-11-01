Россия продолжает пытаться захватить территорию Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Ситуация возле Бахмута: смотрите карту

Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту

Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту

Силы обороны работали по врагу

  • За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.