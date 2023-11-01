Россия продолжает пытаться захватить территорию Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.
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ВСУ наступают на направлении, где это не удалось россиянам: изменения карты фронта за неделю Какая ситуация на разных направлениях фронта Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме этого, враг также продолжает наносить авиационные удары и атаковать наше государство ударными БпЛА. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области. Там наши защитники отразили более 10 атак противника. Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. На Бахмутском направлении российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши воины отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел штурмовые действия в районе Южного, однако успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Ситуация возле Бахмута: смотрите карту На Авдеевском направлении идут бои. Противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Захватчики пытаются наступать в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Там наши защитники отразили около 20 атак. Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки. Здесь украинские воины отразили более 20 атак окупантов. На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области, однако успеха не имел. Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, однако безуспешно. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. На Херсонском направлении наши военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам врага. На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и пытается проводить диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на другие направления. Силы обороны работали по врагу За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.