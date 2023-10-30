Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Детальніше про ситуацію на полі бою розповість 24 Канал.

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Де тривають бої

Карта бойових дій 30 жовтня

Шалені втрати окупантів

  • Протягом минулої доби наша авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.