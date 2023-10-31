Карта бойових дій станом на 31 жовтня / Колаж 24 Каналу
Українські захисники уже 315 днів борються проти російських загарбників, поступово звільняючи територію нашої держави. Водночас росіяни не припиняють штурмувати позиції наших військових на Сході України.
Росіяни атакували в районі Синьківки: дивіться на карту
Російська армія штурмувала позиції біля Кліщіївки: дивіться на карту
ЗСУ тримають оборону біля Авдіївки: дивіться на карту
Росія вела безуспішний наступ в районі Мар'їнки: дивіться на карту
ЗСУ відбили атаку Росії біля Старомайорського: дивіться на карту
Що відбувається на Півдні
Яка ситуація на інших напрямках
Як працювали наші військові по ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ще 1 – по зенітно-ракетному комплексу росіян. Водночас протиповітряна оборона України знищила 12 ударних безпілотників, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.
Крім того, підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей російської армії.