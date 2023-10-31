Зокрема, протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень українських солдатів з окупантами. Крім того, ворог атакував 110 населених пунктів України артилерійським вогнем.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника.

Росіяни атакували в районі Синьківки: дивіться на карту

На Лиманському напрямку ворог наступальних або штурмових дій – не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили 3 атаки. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Російська армія штурмувала позиції біля Кліщіївки: дивіться на карту

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.

ЗСУ тримають оборону біля Авдіївки: дивіться на карту

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.

Росія вела безуспішний наступ в районі Мар'їнки: дивіться на карту

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

ЗСУ відбили атаку Росії біля Старомайорського: дивіться на карту

Що відбувається на Півдні

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському й Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському й Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області країни-агресорки.

Як працювали наші військові по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ще 1 – по зенітно-ракетному комплексу росіян. Водночас протиповітряна оборона України знищила 12 ударних безпілотників, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей російської армії.