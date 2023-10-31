В частности, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений украинских солдат с оккупантами. Кроме того, враг атаковал 110 населённых пунктов Украины артиллерийским огнем.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 2 атаки противника.

Россияне атаковали в районе Синьковки: смотрите на карту

На Лиманском направлении враг наступательных или штурмовых действий – не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки, где наши защитники отразили 3 атаки. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российская армия штурмовала позиции у Клещиевки: смотрите на карту

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.

ВСУ держат оборону возле Авдеевки: смотрите на карту

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 15 атак захватчиков.

Россия вела безуспешное наступление в районе Марьинки: смотрите на карту

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.

ВСУ отразили атаку России возле Старомайорского: смотрите на карту

Что происходит на Юге

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области страны-агрессора.

Как работали наши военные по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Еще 1 – по зенитно-ракетному комплексу россиян. В то же время противовоздушная оборона Украины уничтожила 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БПЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, девять артиллерийских средств и еще шесть других важных целей российской армии.