Карта боевых действий по состоянию на 31 октября / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 315 дней борются против российских захватчиков, постепенно освобождая территорию нашего государства. В то же время, россияне не прекращают штурмовать позиции наших военных на Востоке Украины.
Россияне атаковали в районе Синьковки: смотрите на карту
Российская армия штурмовала позиции у Клещиевки: смотрите на карту
ВСУ держат оборону возле Авдеевки: смотрите на карту
Россия вела безуспешное наступление в районе Марьинки: смотрите на карту
ВСУ отразили атаку России возле Старомайорского: смотрите на карту
Что происходит на Юге
Какая ситуация по другим направлениям
Как работали наши военные по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Еще 1 – по зенитно-ракетному комплексу россиян. В то же время противовоздушная оборона Украины уничтожила 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БПЛА.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, девять артиллерийских средств и еще шесть других важных целей российской армии.