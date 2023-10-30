За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Подробнее о ситуации на поле боя расскажет 24 Канал.

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Где продолжаются бои

Карта боевых действий 30 октября

Огромные потери оккупантов

  • За прошедшие сутки наша авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств противника.