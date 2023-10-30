За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Подробнее о ситуации на поле боя расскажет
24 Канал.
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ВСУ разбили колонну россиян возле Красногоровки: видео мощной работы военных Где продолжаются бои На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается прежней. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника. На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак врага. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены 20 атак врага. На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области. На Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. Карта боевых действий 30 октября Огромные потери оккупантов За прошедшие сутки наша авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств противника.