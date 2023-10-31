Украинские войска сдерживают наступление врага и преуспевают в наступательных действиях. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

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Где именно зафиксировано продвижение

В частности, на геолокационных кадрах за 30 октября видно, что украинские войска продвинулись к Северо-востоку от Курдюмовки, что в 10 километрах от Бахмута.

что в 10 километрах от Бахмута. Другие кадры от 29 октября свидетельствуют, что ВСУ несколько продвинулись к западу от Работиного в Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают наступательные действия в районе Бахмута, а также в Мелитопольском направлении.

Аналитики отметили, что 30 октября российские войска продолжили наземные атаки возле Бахмута, однако не было никакого заявления или подтверждения их продвижения.

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Под Авдеевкой россияне активизировались, пытаются перегруппироваться и готовятся к ударам пехотой по украинским позициям.

Российские войска совершили неудачные наземные атаки на Купянском направлении в районе Синковки и Ивановки и к Юго-востоку от Тернов. Российские войска также продолжают попытки занять левый берег реки Оскол.