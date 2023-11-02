Наші військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ тільки за останню добу завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
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Де марно намагався штурмувати ворог
Російські загарбники вели марні штурмові дії:
- у районі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку – населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Там ЗСУ відбили 10 атак ворога;
- в районі Південного Донецької області. Там наші Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах;
- на Мар'їнському напрямку ворог – в районі Мар'їнки Донецької області, де ЗСУ відбили понад 20 атак;
- на Шахтарському напрямку поблизу Старомайорського Донецької області;
- в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області. Там Сили оборони України відбили 7 атак ворога.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, проте наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат,
– заявили військові.
Своєю чергою вороги на Бахмутському напрямку марно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Там наші захисники відбили 15 атак противника.
Водночас наші військові в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Водночас підрозділи ракетних військ уразили ворожі:
- 5 радіолокаційних станцій;
- 2 склади боєприпасів;
- район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;
- 2 пункти управління;
- 3 зенітно-ракетних комплекси;
- 11 артилерійських засобів противника.
Яка ситуація біля Авдіївки
- Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан запевнив, що третя хвиля атак на Авдіївку стане для ворога вирішальною. За словами експерта, вона буде розгромною.
- Військовий оглядач Денис Попович припустив, що Кремль прагне захопити нові території у Донецькій області, щоб примусити Україну до мирних переговорів.
- Водночас під час перших двох атак на місто вороги зазнали тотальних втрат. Попри це, окупанти намагаються захопити Авдіївку, щоб створити собі буферну зону. Саме тому вороги хочуть відтіснити Сили оборони якнайдалі від Донецька.