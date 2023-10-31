Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил об отсутствии существенных изменений в ситуации вокруг Авдеевки. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что рассказал Барабаш

Глава Авдеевской ГВА предупредил, что захватчики попытаются еще раз наступать на населенный пункт. Враг работает над ошибками и делает выводы.

Ждём очередной, уже третьей, волны с начала этого обострения от 10 октября. Враг производит определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав. Мы это и слышим, и видим,

– сказал он.

По его словам, местное население, которое находится во временной оккупации недалеко от Авдеевки, передает украинским защитникам информацию о захватчиках. Эти люди очень переживают, ведь они почти находятся под постоянным огнем.

Барабаш заявил, что оккупанты просто разносят и стирают Авдеевку. За минувшие сутки россияне около 40 раз массированно обстреляли территорию общины и нанесли 8 авиабомбовых ударов. Из-за этих ударов в центральной части города погибли двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения. Глава ГВА отметил, что они были гражданскими. По его словам, жители Авдеевки очень неохотно соглашаются на эвакуацию. В настоящее время 1586 человек еще остаются в общине. Однако детей среди них уже нет.

Что говорят о ситуации под Авдеевкой