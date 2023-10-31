Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, ВСУ удержат Авдеевское направление, а вот россияне потеряют очень много людей.

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Как ВСУ сдержали врага во время наступления на Авдеевку

Во время первой волны россияне хотели захватить Авдеевку, разбить украинский гарнизон и вытеснить ВСУ из города. Однако вражеские группировки разбились о наши укрепления: стену огня, Авдеевский коксохимический завод, железнодорожную дорогу из Очеретиного на Авдеевку.

Оккупанты не смогли выполнить эту задачу. Они даже из села Спартак не вышли, потому что украинские артиллеристы организовали там серьезную стену огня,

– заметил Свитан.

Затем враг принял решение переформатироваться, немного отойти и окружить Авдеевку. Вторая волна была нацелена на окружение города, однако, к счастью, не сложилось.

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Тыл Авдеевского гарнизона прикрывают два гарнизона – Очеретянский и Карловский, которые также сделали стену артиллерийского огня и не дали россиян взять в полное окружение Авдеевку.

"Была первая волна, потом оккупанты подготовились ко второй, а теперь готовят третью волну", – отметил военный эксперт.

Чего стремилась достичь Россия во время первой и второй волны наступления на Авдеевку: смотрите видео

Авдеевский гарнизон выстоит

Вероятно, третья волна будет комбинирована. Оккупанты попытаются давить и уничтожить Авдеевские гарнизоны. Однако количество средств, выделенных на удержание Авдеевки, и расположение Авдеевского гарнизона, встроенного в общую систему обороны Восточного фронта, дает уверенность в том, что гарнизон выстоит.

Артподготовка и количество переброшенных туда артиллерийских снарядов выбивают россиян.

За первые две волны враг потерял около 5 тысяч солдат, а если учесть тяжелораненых, то около 10 тысяч. Приблизительно такое же количество россияне потеряют во время третьей волны,

– сказал Свитан.

Уверенность и стойкость нашего гарнизона гарантирована практически 10-летними боями с россиянами. Оккупанты уже на протяжении 10 лет пытаются окружить Авдеевку. Однако российские захватчики сами могут оказаться в окружении и тогда им придется бежать вплоть до Донецка.

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