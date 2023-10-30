Из-за российских обстрелов дом Раисы Кострач разрушен. Кроме ее кошки Машки у нее больше никого нет, однако теперь она в надежных руках.

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Что известно об учительнице Раисе Кострач

На днях в соцсетях распространяли щемящее видео из Авдеевки фотографов Константина и Влады Либеровых. На кадрах была видна пожилая женщина, стоявшая на балконе разбитой вражескими снарядами квартиры в полуразрушенной многоэтажке, держа на руках своего кота.

Раиса Ивановна Костричко в прошлом учительница украинского языка и литературы. Около 30 лет она преподавала одной из школ Авдеевки.

На фотографии она была вместе с кошкой Машкой. Кроме домашней любимицы, у Раисы Ивановны больше никого нет.

30 октября 2023 года ее возможности эвакуировать – "Белым Ангелам" вместе с фотографами удалось уговорить Раису Костричко уехать из города.

Женщина долго отказывалась уезжать из этого ада, но в конце концов согласилась. Сейчас Раиса Ивановна уже в безопасности,

– рассказали в Национальной полиции Украины.

Константин и Влада Либеровы в своем инстаграме рассказали, что женщину вывезли в Покровск.

Женщину вывезли "обманным путем": в чем причина

Либеровы признались, что Раису Ивановну вывезли несколько "обманным путем". Влада Либерова объяснили, что женщина очень боялась покидать квартиру, однако она "чуть-чуть не в своем уме" из-за возраста, поэтому это было необходимо.

Как прошла "операция" эвакуации Раисы Ивановны: смотрите видео

Женщине сказали, что ее отвезут в Покровск для того, чтобы она сняла пенсию. После того как Раиса Ивановна покинула квартиру, забрали ее кота. Ей показали его уже в Покровске, чтобы она ничего не заподозрила.

Щемящая встреча Раисы Ивановны с Машкой: смотрите видео