Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу об отчаянных действиях россиян возле города. По его словам, оккупанты активно самоуничтожаются.

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Так, один пленный россиянин рассказал, что из его роты осталось шесть или семь бойцов. Пятеро из них решили подорвать себя из страха украинского плена.

Более того, они не были какими-то профессиональными военными, которые имели важную информацию. Речь об обычных мобилизованных.

Однако на Авдеевку бросают также спецназовцев и тех, кто штурмовал Бахмут. К тому же встречаются остатки сил псевдореспублик.

Зачем россиянам Авдеевка

"Авдеевка имеет стратегическое значение только в одном случае – это высоты и несколько десятков километров линии фронта. Все остальное – это политика, решение, принятое в Кремле", – подчеркнул Барабаш.

Как известно, в последнее время оккупанты имеют много неудач на разных направлениях – Бахмутском, Запорожском, Херсонском. Поэтому Россия пытается добиться хоть какого-нибудь успеха, чтобы подкормить заинтересованность в мобилизации.

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