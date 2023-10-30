Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу об отчаянных действиях россиян возле города. По его словам, оккупанты активно самоуничтожаются.
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Так, один пленный россиянин рассказал, что из его роты осталось шесть или семь бойцов. Пятеро из них решили подорвать себя из страха украинского плена.
Более того, они не были какими-то профессиональными военными, которые имели важную информацию. Речь об обычных мобилизованных.
Однако на Авдеевку бросают также спецназовцев и тех, кто штурмовал Бахмут. К тому же встречаются остатки сил псевдореспублик.
Зачем россиянам Авдеевка
"Авдеевка имеет стратегическое значение только в одном случае – это высоты и несколько десятков километров линии фронта. Все остальное – это политика, решение, принятое в Кремле", – подчеркнул Барабаш.
Как известно, в последнее время оккупанты имеют много неудач на разных направлениях – Бахмутском, Запорожском, Херсонском. Поэтому Россия пытается добиться хоть какого-нибудь успеха, чтобы подкормить заинтересованность в мобилизации.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- В течение последних трех суток россияне уменьшили количество авиаударов на Авдеевском направлении. Это может быть связано с ухудшением погодных условий или тем, что враг перебросил самолеты на более тяжелые направления.
- В британской разведке отметили, что под Авдеевкой россияне понесли наибольшие потери за 2023 год. В то же время оккупанты не могут добиться существенных успехов.
- Авдеевский террикон расположен в серой зоне, где не могут закрепиться никакие силы. Флаг, установленный там россиянами, уничтожено точным ударом украинского беспилотника.