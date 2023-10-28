️Министр обороны Рустем Умеров поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили текущую ситуацию на фронте.
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Россия теряет солдат под Авдеевкой
Министр обороны Украины рассказал своему американскому коллеге о потерях страны-агрессора на одном из самых сложных направлений фронта.
Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту – примерно 4 тысячи солдат,
– сказал Умеров.
Потери России под Авдеевкой оценивают по-разному. В частности, в британской разведке сообщали, что на этом направлении страна-агрессор привлекла примерно 8 бригад, понесших существенные потери. Именно на этом направлении наши защитники уничтожили рекордное количество кафиров в сутки: 1380 вражеских солдат.
Кроме этого, он поблагодарил за поддержку Украины. В частности, за поставку оружия и артиллерийских боеприпасов.
Россия пытается окружить Авдеевку
- В течение 27 октября противник пытался вести штурмовые действия в районе Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Там Силам обороны удалось отразить 15 атак противника.
- Офицер отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что ситуация на Авдеевском направлении за неделю практически не изменилась. По его словам, россияне предпринимают попытки штурмов малыми группами. В то же время, офицер отметил, что погода способствует нам.
- Цехоцкий считает, что бои за Авдеевку будут продолжаться, пока врага там не "перемолотят".