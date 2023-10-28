️Міністр оборони Рустем Умєров поговорив телефоном з міністром оборони США Ллойдом Остіном.Вони обговорили поточну ситуацію на фронті.

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Росія втрачає солдат під Авдіївкою

Міністр оборони України розповів своєму американському колезі про втрати країни-агресорки на одному із найскладніших напрямків фронту.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів,

– сказав Умєров.

Втрати Росії під Авдіївкою оцінюють по-різному. Зокрема, у британській розвідці повідомляли, що на цьому напрямку країна-агресорка залучила приблизно 8 бригад, які зазнали суттєвих втрат. Саме на цьому напрямку наші захисники знищили рекордну кількість окупантів за добу: 1380 ворожих солдатів.

Крім цього, він подякував за підтримку України. Зокрема, за постачання зброї та артилерійських боєприпасів.

Росія намагається оточити Авдіївку