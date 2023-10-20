Протягом минулої доби, 19 жовтня, Росія втратила понад тисячу своїх військових. Крім цього, наші захисники знищили 120 броньованих машин.
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Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – 292060 (+1380);
- танків – 5047 (+55);
- бойових броньованих машин – 9557 (+120);
- артилерійських систем – 7012 (+29);
- РСЗВ – 822 (+4);
- засобів ППО – 548 (+0);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8);
- крилатих ракет – 1525 (+1);
- кораблів і катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33);
- спеціальної техніки – 985 (+0).
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Втрати ворога на 20 жовтня / Інфографіка Генштабу
ЗСУ знищують російську авіацію
- За підтримки авіації росіяни намагаються оточити Авдіївку, однак їх спроби зазнають невдачі. Станом на 19 жовтня окупанти втратили в Донецькій області вже 5 літаків Су-25 за 10 днів. Відповідну інформацію повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун. Заяви про збиття чергового літака з'являються майже щодня.
- Росіяни намагаються штурмувати українські позиції за допомогою авіації, однак спроби залишаються безрезультатними.