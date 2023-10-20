Протягом минулої доби, 19 жовтня, Росія втратила понад тисячу своїх військових. Крім цього, наші захисники знищили 120 броньованих машин.

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Втрати Росії у повномасштабній війні

Особового складу – 292060 (+1380) ;

; танків – 5047 (+55) ;

; бойових броньованих машин – 9557 (+120) ;

; артилерійських систем – 7012 (+29);

РСЗВ – 822 (+4);

засобів ППО – 548 (+0);

літаків – 320 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8);

крилатих ракет – 1525 (+1);

кораблів і катерів – 20 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33);

спеціальної техніки – 985 (+0).

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Втрати ворога на 20 жовтня / Інфографіка Генштабу

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