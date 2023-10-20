За прошедшие сутки, 19 октября, Россия потеряла более тысячи своих военных. Кроме того, наши защитники уничтожили 120 бронированных машин.

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Потери России в полномасштабной войне

  • Личного состава – 292060 (+1380);
  • танков – 5047 (+55);
  • боевых бронированных машин – 9557 (+120);
  • артиллерийских систем – 7012 (+29);
  • РСЗО – 822 (+4);
  • средств ПВО – 548 (+0);
  • самолетов – 320 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8);
  • крылатых ракет – 1525 (+1);
  • кораблей и катеров – 20 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9370 (+33);
  • специальной техники – 985 (+0).

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Потери врага на 20 октября / Инфографика Генштаба

ВСУ уничтожают российскую авиацию

  • При поддержке авиации россияне пытаются оцепить Авдеевку, однако их попытки терпят неудачу. По состоянию на 19 октября оккупанты потеряли в Донецкой области уже 5 самолетов Су-25 за 10 дней. Соответствующую информацию сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Шпутун. Заявления об уничтожении очередного самолета появляются почти каждый день.
  • Россияне пытаются штурмовать украинские позиции посредством авиации, однако попытки остаются безрезультатными.