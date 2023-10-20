За прошедшие сутки, 19 октября, Россия потеряла более тысячи своих военных. Кроме того, наши защитники уничтожили 120 бронированных машин.

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Потери России в полномасштабной войне

Личного состава – 292060 (+1380);

танков – 5047 (+55);

боевых бронированных машин – 9557 (+120);

артиллерийских систем – 7012 (+29);

РСЗО – 822 (+4);

средств ПВО – 548 (+0);

самолетов – 320 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8);

крылатых ракет – 1525 (+1);

кораблей и катеров – 20 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9370 (+33);

специальной техники – 985 (+0).

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Потери врага на 20 октября / Инфографика Генштаба

ВСУ уничтожают российскую авиацию