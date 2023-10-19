Соответствующую информацию в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврийского направления Александр Шпутун. О сбитие четвертого Су-25 на Авдеевском направлении сообщили всего днем раньше.

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Российский октябрьский самолетопад

Александр Шпутун сообщил, что враг продолжает попытки наступать на Авдеевку и привлекает авиацию. За минувшие сутки Вооруженным Силам удалось отразить три вражеских атаки. Также, спикер отметил, что украинские военные сбили еще один самолет Су-25.

Сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Если считать, то это уже пятый самолет, сбитый на Донбассе за последние десять суток,

– сообщил Шпутун.

Кроме того, враг попытался вести наступление в районах населенных пунктов Новокалинового и Первомайского. Россия также увеличила активность в районе Марьянки – за сутки там отразили 17 атак оккупантов.

Что происходит возле Авдеевки