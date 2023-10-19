Соответствующую информацию в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврийского направления Александр Шпутун. О сбитие четвертого Су-25 на Авдеевском направлении сообщили всего днем раньше.
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Российский октябрьский самолетопад
Александр Шпутун сообщил, что враг продолжает попытки наступать на Авдеевку и привлекает авиацию. За минувшие сутки Вооруженным Силам удалось отразить три вражеских атаки. Также, спикер отметил, что украинские военные сбили еще один самолет Су-25.
Сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Если считать, то это уже пятый самолет, сбитый на Донбассе за последние десять суток,
– сообщил Шпутун.
Кроме того, враг попытался вести наступление в районах населенных пунктов Новокалинового и Первомайского. Россия также увеличила активность в районе Марьянки – за сутки там отразили 17 атак оккупантов.
Что происходит возле Авдеевки
- Активность российской авиации при попытках наступательных действий в Авдеевском направлении возросла в 3 – 4 раза. Однако оккупанты бросают в бой необразованных пилотов, которые плохо ориентируются в ситуации – слишком близко подлетают к позициям, где их и сбивают ВСУ.
- Основная задача украинцев, что заключается в ликвидации сил оккупантов возле Авдеевки, успешно выполняется. Россияне смогли преодолеть только так называемую "серую зону", после чего уперлись в укрепления Сил Обороны.
- Ситуация на Авдеевском направлении обострилась – враг не будет оставлять попыток оккупировать город. В течение нескольких дней можно было заметить определенный спад попыток наступательного действия, однако 18 октября враг возобновил атаки.