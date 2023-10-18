Эту новость в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Шпутун. Он добавил, что враг получил жесткий отпор в районе Авдеевки.
Смотрите также: Россияне массированно наступают на Авдеевку: как через неделю изменилась линия фронта
Потери россиян растут
Александр Шпутун рассказал, что на Авдеевском направлении враг после многочисленных потерь производит перегруппировку. За сутки ВСУ отбили 5 атак оккупантов – украинские военные ожидают дальнейшую активность и проводят подготовку.
Спикер также подчеркнул, что за минувшие сутки там удалось ликвидировать еще один российский самолет Су-25. Это уже четвертое сбивание вражеского самолета такого типа за недолгое время.
В целом, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг получил жесткий отпор за предыдущую неделю. За этот период времени россияне потеряли более 300 единиц техники и понесли более 3000 единиц потерь живой силы.
Почему Су-25 так часто сбивают
- Российская армия нарастила наступательные действия на Авдеевском направлении, в частности начала привлекать больше авиации для своих атак. Ее активность выросла примерно в 3 – 4 раза. Однако оккупанты бросают в бой необразованных пилотов, которые плохо ориентируются в ситуации. Те близко подходят к линии фронта, где их и сбивают украинские военные с ЗРК, ракет или ПЗРК.
- Третий сбитый самолет был ликвидирован вообще с противотанкового устройства, что означает подлет на расстояние до 4 километров. Каждый приземленный в Донецкой области самолет Су-25 стоит 11 миллионов долларов.
- На фоне значительных потерь россияне сменили риторику и вместо "наступления" сообщают об "активной обороне". Захват Авдеевки в краткосрочной перспективе выглядит все менее вероятным, несмотря на самую масштабную российскую операцию с января 2023 года.