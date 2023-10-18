На частое уничтожение вражеской авиации повлияло, в частности, и увеличение количества вылетов оккупантов. Однако есть и другие причины, которые для самих россиян очень неутешительны. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Почему участились случаи сбивания российских самолетов

В последнее время интенсивность полетов русской авиации возросла приблизительно в 3 – 4 раза. В частности, это связано с наступательными действиями россиян в Авдеевском и Луганском направлениях.

Это, конечно, приводит к увеличению количества уничтоженной российской техники. Причем, летают желторотики (неопытные пилоты – 24 Канал), которые плохо ориентируются в ситуации. Например, "выскакивают" за полосу безопасности,

– отметил Роман Свитан.

То есть оккупанты слишком близко подходят к линии фронта. Уже там работают украинские военные по ЗРК, ракетам или ПЗРК.

Роман Свитан о частом сбитии российских самолетов: смотреть видео

К слову заметим, что последний Су-25 был сбит противотанковым устройством. Это значит, что российские лётчики подошли на дальность до 4 километров, что вообще недопустимо.

"Пожалуй, выпускников этого года посадили на Су-25 и такие результаты. А других летчиков уже нет. Профессионалов сбили еще в прошлом году", – заметил летчик-инструктор.

Такая тенденция очевидно играет Украине на руку. Фактически подобных истребителей уже не выпускают, поэтому их уничтожение для россиян является болезненной утратой.

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