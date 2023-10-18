На часте знищення ворожої авіації повпливало, зокрема, й збільшення кількості вильотів окупантів. Однак є й інші причини, які для самих росіян є дуже невтішними. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Чому почастішали випадки збиття російських літаків
Останнім часом інтенсивність польотів російської авіації збільшилась приблизно в 3 – 4 рази. Зокрема, це пов'язано із наступальними діями росіян на Авдіївському та Луганському напрямках.
Це, звісно, призводить до збільшення кількості знищеної російської техніки. При чому, літають жовторотики (недосвідчені пілоти – 24 Канал), які погано орієнтуються в ситуації. Наприклад, "вискакують" за смугу безпеки,
– зазначив Роман Світан.
Тобто окупанти занадто близько підходять до лінії фронту. Вже там працюють українські військові із ЗРК, ракет чи ПЗРК.
Роман Світан про часте збиття російських літаків: дивитись відео
До слова зауважимо, що останній Су-25 збили протитанкового пристрою. Це означає, що російські льотчики підійшли на дальність до 4 кілометрів, що взагалі недопустимо.
"Мабуть, цьогорічних випускників посадили на Су-25 і такі результати. А інших льотчиків вже й немає. Професіоналів позбивали ще минулого року", – зауважив льотчик-інструктор.
Така тенденція, очевидно, грає Україні на руку. Фактично подібних винищувачів уже не випускають, тож їхнє знищення для росіян є болісною втратою.
Удар по аеродромах в Бердянську та Луганську: що відомо
- В ніч на 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську пролунали гучні вибухи. Завдяки отриманню точних координат аеродромів у цих містах, ЗСУ завдали по військових цілях потужних ударів.
- Оскільки на аеродромах зберігали не лише авіацію, а й іншу спецтехніку та боєприпаси, втрати окупантів були чималими. Так, вдалось знищити 9 гелікоптерів, ППО, склад боєприпасів тощо.
- За повідомленням The Wall Street Journal, для атаки ЗСУ використали далекобійні ракети ATACMS. Журналісти пишуть, що нещодавно США поставили невелику партію ракет до України. Проте зауважимо, що офіційно в Україні немає такої зброї, тож інформація потребує підтвердження.