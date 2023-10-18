На часте знищення ворожої авіації повпливало, зокрема, й збільшення кількості вильотів окупантів. Однак є й інші причини, які для самих росіян є дуже невтішними. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чому почастішали випадки збиття російських літаків

Останнім часом інтенсивність польотів російської авіації збільшилась приблизно в 3 – 4 рази. Зокрема, це пов'язано із наступальними діями росіян на Авдіївському та Луганському напрямках.

Це, звісно, призводить до збільшення кількості знищеної російської техніки. При чому, літають жовторотики (недосвідчені пілоти – 24 Канал), які погано орієнтуються в ситуації. Наприклад, "вискакують" за смугу безпеки,

– зазначив Роман Світан.

Тобто окупанти занадто близько підходять до лінії фронту. Вже там працюють українські військові із ЗРК, ракет чи ПЗРК.

Роман Світан про часте збиття російських літаків: дивитись відео

До слова зауважимо, що останній Су-25 збили протитанкового пристрою. Це означає, що російські льотчики підійшли на дальність до 4 кілометрів, що взагалі недопустимо.

"Мабуть, цьогорічних випускників посадили на Су-25 і такі результати. А інших льотчиків вже й немає. Професіоналів позбивали ще минулого року", – зауважив льотчик-інструктор.

Така тенденція, очевидно, грає Україні на руку. Фактично подібних винищувачів уже не випускають, тож їхнє знищення для росіян є болісною втратою.

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